سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026

استقر سعر الدولار اليوم السبت 17-1-2026 أمام الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.22 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.22 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.24 جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

47.24 جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.19 جنيه للشراء.

47.29 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.24 جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.24 جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.