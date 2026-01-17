قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 17-1-2026

الدولار
الدولار
محمد صبيح

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 17-1-2026؛ وفقا لاخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار  نظرًا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله الدولار نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لآخر تداول في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الكويت الوطني، كريدي أجريكول".

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو  47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، ميد بنك، البركة، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، نكست".

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصصر، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار في مصر

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36 جنيه للبيع في بنك سايب

وسجل ثاني   سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

لماذا استقر الدولار

مع اعلان البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية نظرًا لبدء مواعيد إجازة الجهاز المصرفي اعتبارًا من يوم الجمعة وحتي مساء اليوم السبت؛ فإن سعر الدولار لايزال جامدًا دون تحرك.

ارتفاع طفيف

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات مساء الخميس على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 9 قروش على الأقل ليعوض بذلك خسائره علي امتداد الأسبوعي الجاري.

أعلي سعر دولار البنك المركزي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه

