سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026 على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 9 قروش على الأقل ليعوض بذلك خسائره علي امتداد الأسبوعي الجاري.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله الدولار نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لآخر تداول في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الكويت الوطني، كريدي أجريكول"

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، ميد بنك، البركة، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات"

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، نكست".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوط " قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصصر، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36 جنيه للبيع في بنك سايب

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.