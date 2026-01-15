قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيوزيلندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خط أحمر.. وزيرة الخارجية الفلسطينية: لا نقبل أي محاولة لفصل الضفة الغربية عن غزة
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف جراديشار
بالأسماء.. إصابة 4 عمال بالاختناق إثر تسرب غاز خلال عملهم ببني سويف
العد التنازلي لميركاتو الشتاء| 5 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى إنهاء القضايا مع فيفا
بخماسية نظيفة.. بتروجيت يتقدم على شباب بيراميدز بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر
سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026
أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير تستقبل اليوتيوبر العالمي IShow Speed لاكتشاف سحر الحضارة
بينهم علي لاريجاني.. عقوبات أمريكية ضد مسئولين إيرانيين تورطوا في قمع الاحتجاجات
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026

محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026 على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 9 قروش على الأقل ليعوض بذلك خسائره علي امتداد الأسبوعي الجاري.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله الدولار نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لآخر تداول في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الكويت الوطني، كريدي أجريكول"

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو  47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، ميد بنك، البركة، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات"

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، نكست".

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوط " قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصصر، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار في مصر

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36 جنيه للبيع في بنك سايب

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

