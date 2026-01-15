قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات
اليوم.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار في البنوك مستهل  تعاملات اليوم الخميس  15 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وسجل  سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي) لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

وصل  سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك نكست لنحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (العربي الإفريقي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد) حوالي 47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي، مصر،   الشركة المصرفية العربية، المصرف المتحد، قناة السويس، المصرف العربي) نحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36  جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، البركة، العقاري المصري العربي، ميد بنك، أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري) لنحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34  جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنوك (القاهرة، الكويت الوطني) حوالي 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 47.27 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس 

نحو 47.32 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

47.20 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 

47.30 جنيه للبيع

