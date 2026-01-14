سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

ثبتت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 14 يناير2026 ، في البنوك المصرية تحت سقف الـ48 جنيهاً فى عمليات الشراء والبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib":
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقارى المصرى:
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة:
47.05 جنيه للشراء.
47.152 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول:
47.04 جنيه للشراء.
47.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.