سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

ثبتت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 14 يناير2026 ، في البنوك المصرية تحت سقف الـ48 جنيهاً فى عمليات الشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر:

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

47.10 جنيه للشراء.

⁠47.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib":

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقارى المصرى:

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة:

47.05 جنيه للشراء.

47.152 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول:

47.04 جنيه للشراء.

47.14 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.