عمرو أديب: أتألم لكل إصابة تضرب دبي .. وقريبًا نحتفل قريبًا تنتصر

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن حزنه العميق إزاء ما تتعرض له دبي من هجمات إيرانية، خاصة على مطار دبي.

وقال أديب في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "كلما أصيب معلم من معالم دبي، تألمت من الذكرى الجميلة التي عاصرتها لسنوات في هذه المدينة الآمنة والمطمئنة".

وأضاف: "كانت لنا فيها أيام جميلة، ومن الصعوبة بمكان أن نراها تحترق أو نرى أهم مطار في العالم يتحول إلى مكان مهجور. دبي قادرة على العودة بسرعة، والإمارات قادرة على الدفاع والتصدي. قريبًا نحتفل، قريبًا تنتصر".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض الدفاعات الجوية بنجاح لموجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي أُطلقت تجاه الدولة، وتم التعامل معها بكفاءة عالية دون وقوع أي أضرار مادية جسيمة.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم السبت أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أية تهديدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

وشددت على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها. وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الشظايا التي تم اعتراضها بواسطة الدفاعات الجوية الإماراتية سقطت في مناطق متفرقة من إمارتي أبوظبي ودبي، مؤكدة عدم وجود إصابات في المواقع.

‏وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يعد انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.