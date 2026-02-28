قلوبنا معكم.. عمرو أديب يعلق على الهجوم الإيراني على دول الخليج

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأوضاع في دول الخليج بعد الهجوم الصاروخي على القواعد الامريكية من قبل الجانب الإيراني.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على إكس: "‏قلوبنا مع اهلنا فى الدوحة والمنامة والرياض وابوظبى ودبى والكويت، الخليج بعون الله قادر على حماية نفسه وقادر على استيعاب ما يحدث الان. هى أيام التعاون والتضامن فى العالم العربى كله".

واعلنت وزارة الدفاع القطرية التصدي بنجاح للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق بالدولة.

فيما اعلنت وكالة رويترز بتصاعد عمود دخان قبالة سواحل أبوظبي.

وأضافت رويترز ان الإمارات أعلنت اعتراض موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية.

وأردفت وزارة الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية اعترضت بنجاح موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية دون وقوع أي أضرار.

كما قالت وكالة الأنباء البحرينية ان القوات المسلحة البحرينية تصدت لهجوم صاروخي من إيران.