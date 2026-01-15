قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 15-1-2026

ولاء عبد الكريم

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعه اليوم الخميس  15 يناير2026، فيما استقر في البنك المركزي المصري، عند 47.05 جنيه للشراء، و47.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
- 47.28  جنيه للشراء.
- 47.38 جنيه  للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
- 47.27 جنيه للشراء.
- 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
- 47.25 جنيه للشراء.
- 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib":
- 47.25 جنيه للشراء.
- 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقارى المصرى:
- 47.10 جنيه للشراء.
- 47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:
- 47.20 جنيه للشراء.
- 47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول:
- 47.29 جنيه للشراء.
- 47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:
- 47.10  جنيه للشراء.
- 47.20  جنيه للبيع

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

