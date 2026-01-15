سعر الدولار اليوم الخميس 15-1-2026

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعه اليوم الخميس 15 يناير2026، فيما استقر في البنك المركزي المصري، عند 47.05 جنيه للشراء، و47.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

- 47.28 جنيه للشراء.

- 47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

- 47.27 جنيه للشراء.

- 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

- 47.25 جنيه للشراء.

- 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib":

- 47.25 جنيه للشراء.

- 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقارى المصرى:

- 47.10 جنيه للشراء.

- 47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

- 47.20 جنيه للشراء.

- 47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول:

- 47.29 جنيه للشراء.

- 47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

- 47.10 جنيه للشراء.

- 47.20 جنيه للبيع