سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعه اليوم الخميس 15 يناير2026، فيما استقر في البنك المركزي المصري، عند 47.05 جنيه للشراء، و47.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
- 47.28 جنيه للشراء.
- 47.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
- 47.27 جنيه للشراء.
- 47.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
- 47.25 جنيه للشراء.
- 47.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib":
- 47.25 جنيه للشراء.
- 47.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقارى المصرى:
- 47.10 جنيه للشراء.
- 47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة:
- 47.20 جنيه للشراء.
- 47.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول:
- 47.29 جنيه للشراء.
- 47.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:
- 47.10 جنيه للشراء.
- 47.20 جنيه للبيع