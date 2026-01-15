أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم .. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 15 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس





ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5280 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6160 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7040 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49300 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 15 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.28 جنيه

سعر الشراء: 47.38 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.05 جنيه

سعر الشراء: 55.18 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.58 جنيه

سعر الشراء: 63.73 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.60 جنيه

سعر الشراء: 12.63 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.87 جنيه

سعر الشراء: 12.90 جنيه

الأرصاد الجوية



كما كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة محافظات مصر تشهد اليوم، الخميس، استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع نشاط معتدل للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة



وقالت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الشمالية من المحافظة، مع تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر، مشيرة إلى أن البحر المتوسط يشهد ارتفاعًا متوسطًا في الأمواج، ما يؤثر على انتظام عمليات الصيد.



درجات الحرارة في القاهرة



وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى تسجل 18 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات، وسرعة الرياح تصل إلى نحو 25 كيلومترًا في الساعة، مؤكدة استمرار متابعة الهيئة للتغيرات الجوية وإصدار التحذيرات اللازمة أولًا بأول.