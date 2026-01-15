قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة
«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12
شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم .. فيديو

البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.


يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 15 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5280 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6160 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7040 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49300 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 15 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.28 جنيه

سعر الشراء: 47.38 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.05 جنيه

سعر الشراء: 55.18 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.58 جنيه

سعر الشراء: 63.73 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.60 جنيه

سعر الشراء: 12.63 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.87 جنيه

سعر الشراء: 12.90 جنيه

الأرصاد الجوية


كما كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة محافظات مصر تشهد اليوم، الخميس، استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع نشاط معتدل للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة


وقالت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الشمالية من المحافظة، مع تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر، مشيرة إلى أن البحر المتوسط يشهد ارتفاعًا متوسطًا في الأمواج، ما يؤثر على انتظام عمليات الصيد.


درجات الحرارة في القاهرة 


وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى تسجل 18 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات، وسرعة الرياح تصل إلى نحو 25 كيلومترًا في الساعة، مؤكدة استمرار متابعة الهيئة للتغيرات الجوية وإصدار التحذيرات اللازمة أولًا بأول.

