قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل

يسعى عمر مرموش نجم منتخب مصر ولاعب مانشستر سيتي إلى استعادة نغمة التهديف عندما يلتقي فريقه مع نيوكاسل يونايتد في العاشرة مساء السبت على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعد نيوكاسل يونايتد من الفرق التي اعتاد مرموش التألق أمامها منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية منتصف الموسم الماضي، حيث أصبح أحد أبرز ضحاياه في الملاعب الإنجليزية.

وخلال أربع مواجهات فقط أمام نيوكاسل نجح الدولي المصري في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف واحد ليصبح الفريق الأكثر استقبالًا لأهداف مرموش خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وكان مرموش قد تألق بشكل لافت في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، عندما قاد مانشستر سيتي للفوز بنتيجة 4-0 بعدما سجل هاتريك مميزا ليحقق أول ثلاثية له بقميص الفريق.

وفي مواجهة الفريقين هذا الموسم ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز شارك مرموش لعدة دقائق فقط في المباراة التي انتهت بخسارة مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 على ملعب "سانت جيمس بارك".

مرموش يتألق امام نيوكاسل

وعاد مرموش للتألق مجددًا أمام نيوكاسل، بعدما سجل هدفين في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ليقود فريقه للفوز 3-1 مؤكدًا تفوقه أمام هذا المنافس.

كما صنع مرموش هدفا في فوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم 21 فبراير الماضي على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الموسم الحالي سجل عمر مرموش أربعة أهداف مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات جاء نصفها في شباك نيوكاسل يونايتد إلى جانب صناعته هدفين ليواصل حضوره المؤثر مع الفريق.