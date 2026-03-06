قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تلوح بالانسحاب من مونديال 2026.. ماذا يحدث في مجموعة مصر؟
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
أخبار البلد

لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟

الأجواء المصرية
الأجواء المصرية
نورهان خفاجي

كشفت صور حية وبيانات صادرة عن منصة "Flightradar24" عن تحول جذري في خريطة الملاحة الجوية العالمية، حيث باتت الأجواء التركية والمصرية والسعودية تمثل "شريان الحياة" والمنفذ الوحيد الذي يربط القارة الأوروبية بآسيا.

المجال الجوي المصري شريان حياة بالمنطقة

يأتي ذلك في ظل الإغلاق المستمر للمجالات الجوية في إيران والعراق نتيجة التوترات الراهنة.

ورصدت خرائط التتبع الجوي تكدساً هائلاً للطائرات في ممر جوي ضيق يمر فوق تركيا، جورجيا، أرمينيا، وأذربيجان، من ناحية ومن فوق المجال الجوي السعودي والمجال المصري، ليكونوا بمثابة الممر الذهبي البديل والوحيد لحركة الطيران العابر للقارات.

 وأظهرت الصور ازدحاماً غير مسبوق في هذه المسارات، حيث تضطر مئات الرحلات الدولية يومياً لاتخاذ هذا المسار الالتفافي الطويل لضمان الوصول الآمن، هرباً من مناطق الصراع وإغلاقات الأجواء الإيرانية والعراقية.

أجواء مصر وسعودية ركيزة أساسية للمنطقة

وتبرز الأجواء المصرية والسعودية كركيزة أساسية في تأمين حركة الطيران المتجهة جنوباً وغرباً؛ حيث تحولت سماء الدولتين إلى ممرات استراتيجية بديلة لاستيعاب الضغط الهائل الناتج عن تحويل مسارات الرحلات القادمة من جنوب شرق آسيا والخليج العربي نحو أوروبا وأفريقيا. هذا الاعتماد الكلي على هذه الأجواء جعل منها صمام أمان لحركة التجارة والسفر العالمي، رغم ما يفرضه ذلك من تحديات تشغيلية كبيرة على مراكز المراقبة الجوية في هذه الدول.

وكانت بيانات حديثة صادرة عن موقع تتبع الطيران العالمي “Flightradar24”، عن تسجيل معدلات إلغاء قياسية وغير مسبوقة في 7 مطارات رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأيام السبعة الماضية، حيث تجاوز إجمالي الرحلات الملغاة حاجز الـ 19,000 رحلة.

المجال الجوي المصري أجواء مصر والسعودية الحرب الايرانية الضربات الأوكرانية الايرانية

