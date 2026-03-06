لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟

كشفت صور حية وبيانات صادرة عن منصة "Flightradar24" عن تحول جذري في خريطة الملاحة الجوية العالمية، حيث باتت الأجواء التركية والمصرية والسعودية تمثل "شريان الحياة" والمنفذ الوحيد الذي يربط القارة الأوروبية بآسيا.

المجال الجوي المصري شريان حياة بالمنطقة

يأتي ذلك في ظل الإغلاق المستمر للمجالات الجوية في إيران والعراق نتيجة التوترات الراهنة.

ورصدت خرائط التتبع الجوي تكدساً هائلاً للطائرات في ممر جوي ضيق يمر فوق تركيا، جورجيا، أرمينيا، وأذربيجان، من ناحية ومن فوق المجال الجوي السعودي والمجال المصري، ليكونوا بمثابة الممر الذهبي البديل والوحيد لحركة الطيران العابر للقارات.

وأظهرت الصور ازدحاماً غير مسبوق في هذه المسارات، حيث تضطر مئات الرحلات الدولية يومياً لاتخاذ هذا المسار الالتفافي الطويل لضمان الوصول الآمن، هرباً من مناطق الصراع وإغلاقات الأجواء الإيرانية والعراقية.

أجواء مصر وسعودية ركيزة أساسية للمنطقة

وتبرز الأجواء المصرية والسعودية كركيزة أساسية في تأمين حركة الطيران المتجهة جنوباً وغرباً؛ حيث تحولت سماء الدولتين إلى ممرات استراتيجية بديلة لاستيعاب الضغط الهائل الناتج عن تحويل مسارات الرحلات القادمة من جنوب شرق آسيا والخليج العربي نحو أوروبا وأفريقيا. هذا الاعتماد الكلي على هذه الأجواء جعل منها صمام أمان لحركة التجارة والسفر العالمي، رغم ما يفرضه ذلك من تحديات تشغيلية كبيرة على مراكز المراقبة الجوية في هذه الدول.

وكانت بيانات حديثة صادرة عن موقع تتبع الطيران العالمي “Flightradar24”، عن تسجيل معدلات إلغاء قياسية وغير مسبوقة في 7 مطارات رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأيام السبعة الماضية، حيث تجاوز إجمالي الرحلات الملغاة حاجز الـ 19,000 رحلة.