البنك المركزي يعلن عن فرصة عمل جديدة.. التفاصيل وكيفة التقديم| قدم الآن

محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، الموافق 15-1-2026؛ عن إتاحة فرصة عمل جديدة لديه وتتبع قطاع الرقابة الميدانية.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن توفير فرصة العمل في وظيفة " مفتش ميداني" وتتضمن مهمة ممن يتم اختيارهم للعمل؛ المشاركة ضمن فرق التفتيش المسؤولة عن تقييم المخاطر وكفاية بيئة الرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

مهام الوظيفة

تتضمن مهام الوظيفة:

  • التعاون مع فريق التفتيش في الاجتماعات التي تُعقد مع مسؤولي الجهة محل التفتيش لفهم آليات عملها التشغيلية وتحديد المخاطر المرتبطة بها، وذلك وفقًا لمنهجية التفتيش القائمة على المخاطر.
  • الالتزام الصارم بكافة برامج التفتيش وضمان إنجاز جميع المهام المكلف بها في المواعيد المحددة.
  • جمع ومراجعة وتحليل أدلة التفتيش لتقييم مستوى التزام الجهات الخاضعة للإشراف بالتعليمات الرقابية والقوانين واللوائح ذات الصلة.
  • المساهمة في إعداد تقارير التفتيش التي تعكس نتائج الفحص وتقييم المخاطر والتوصيات والإجراءات التصحيحية المقترحة.
  • المشاركة في إعداد أو تحديث برامج التفتيش.
  • المساهمة في مراجعة مسودات التعليمات الرقابية وتقديم الرأي الفني قبل اعتمادها بصورتها النهائية.

المؤهلات المطلوبة

1-المؤهل العلمي:

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو التمويل أو الاقتصاد أو أي تخصص ذي صلة.

2-الخبرة العملية

خبرة عملية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في واحد أو أكثر من المجالات التالية:

  • الائتمان
  • مخاطر السوق والسيولة
  • المخاطر التشغيلية
  • أنشطة الميزانية العمومية
  • الرقابة الداخلية والحوكمة
  • مكافحة غسل الأموال
  • المهارات الفنية المرتبطة بالوظيفة
  • فهم قوي لمفاهيم تقييم المخاطر.
  • الإلمام بالتعليمات الرقابية والقوانين واللوائح المنظمة لأنشطة الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
  • القدرة على إعداد التقارير وعرض نتائج أعمال الفحص والتفتيش بشكل احترافي.

3-المهارات الشخصية: 

  • مستوى عالٍ من النزاهة للحفاظ على سرية معلومات وبيانات الإدارة.
  • مهارات تواصل وعرض قوية للتفاعل بفعالية مع فريق التفتيش ومختلف المستويات الإدارية لدى الجهة محل التفتيش.
  • مهارات تواصل interpersonal لبناء علاقات قوية مع أعضاء الفريق.
  • القدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق واحد، مع إدارة عدة مهام في وقت واحد.
  • مهارات قوية في حل المشكلات.

4-المهارات اللغوية

إجادة تامة للغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

5-المهارات التقنية:

  • إجادة استخدام تطبيقات Microsoft Office.

موعد التقديم

وقال البنك المركزي المصري أن فرصة تقديم الطلبات على الموقع الرسمي الخاص بالبنك في الفترة من 15 حتي 22 من يناير الجاري ولمدة أسبوع كامل.

