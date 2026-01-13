قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
سعر الدولار في البنك المركزي يوم الثلاثاء

علياء فوزى

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بنهاية تعاملات الثلاثاء بقيمة 5 قروش ليسجل نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي عند 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي  47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصادرات، التنمية الصناعية) لنحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( الإسكندرية،  الأهلي، مصر،  مصرف أبو ظبي الإسلامي، الشركة المصرفية العربية، ميد بنك، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB) لنحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد لنحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (قناة السويس، الأهلي الكويتي، المصرف العربي) لنحو 47.07 جنيه للشراء و 47.17 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك نكست لنحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16  جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC،  المصرف المتحد، البركة، العقاري المصري العربي،  الكويت الوطني) لنحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (أبوظبي الأولى، كريدي أجريكول، أبو ظبي التجاري،  لنحو  47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني مسجلا  47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الثلاثاء 

نحو 47.23 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الثلاثاء 

47.10 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر 

47.13 جنيه

