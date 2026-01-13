قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط جديد .. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هبوط جديد .. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر الاستقرار علي مدار تعاملات الأسبوع.

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي عند 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي  47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصادرات، التنمية الصناعية) لنحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( الإسكندرية،  الأهلي، مصر،  مصرف أبو ظبي الإسلامي، الشركة المصرفية العربية، ميد بنك، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB) لنحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد لنحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (قناة السويس، الأهلي الكويتي، المصرف العربي) لنحو 47.07 جنيه للشراء و 47.17 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك نكست لنحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16  جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC،  المصرف المتحد، البركة، العقاري المصري العربي،  الكويت الوطني) لنحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (أبوظبي الأولى، كريدي أجريكول، أبو ظبي التجاري،  لنحو  47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني مسجلا  47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سجل سعر  الدولار في البنك المركزي تراجعا لنحو 47.09 جنيه للشراء، و47.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الثلاثاء 

نحو 47.23 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الثلاثاء 

47.10 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر 

47.13 جنيه

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكى الجنيه المصري بنك المصري الخليجي تراجع سعر الدولار

