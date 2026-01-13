قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع أمس، في جميع البنوك .

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13 يناير 2025، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس 47.24 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في الشركة المصرفية العربية الدولية  47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر 47.22 جنيه للشراء – 47.12 جنيه للبيع

سعر الدولار في  العقاري المصري العربي 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  في بنك نكست 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد 47.22 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 47.21 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول – مصر سجل 47.21 جنيه للشراء و 47.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية (IDB) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد (UB) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في في بنك التعمير والإسكان (HDB) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الأهلي الكويتي (ABK) 47.16 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.20 جنيه للشراء – 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات (EBank) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي (HSBC) 47.20 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول (CA) 47.19 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري (ADCB) 47.18 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الكويت الوطني (NBK) 47.18 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) 47.17 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر صرف الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

