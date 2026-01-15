أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025

صعد صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي المصري بمقدار 1.4 مليار دولار على أساس شهري وذلك بنهاية العام المالي المصرفي الماضي “ديسمبر 2025”

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن وصول إجمالي الأصول الأجنبية لـ13.3 مليار دولار بعد أن اقتربت من 12 مليار دولار في نوفبر السابق له.

وبحسب تقرير الربع الثالث من العام الميلادي الماضي فقد ارتفعت الأصول النقدية في سبتمبر الماضي إلي 181.2 مليار جنيه لتبلغ الأرصدة لدي البنوك داخل مصر نحو 2,71 تريليون جنيه.

وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بقيمة 9.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق

بينما وصلت الأصول الأخري إلي 3.326 تريليون جنيه في نفس الفترة

ويعكس مؤشر الأصول الأجنبي في البنك المركزي المصري؛ استقرار السيولة والأصول داخل الجهاز المصرفي وهو ما يؤكد قدرة الصلابة لديه على مواجهة الظروف الصعبة بما في ذلك الإلتزامات المتعلقة بالعملات الأجنبية.