البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

اعلن البنك المركزي المصري قبل قليل إعادة طرح ودائع ذات العائد الثابت بقيمة وصلت 91.2 مليار جنيه ضمن اجراءاته لسحب السيولة.

ووفقاُ لنشرة البنك المركزي المصري على موقعه الرسمية، فإنه تم قبول عمليات سحب السيولة من قبل 9 بنوك من القطاعين الحكومي والخاص بمعدل تخصيص سجل 100% خلال جلسة المزاد المنتهية قبل قليل.

وبحسب ما كشفه التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري فإنه تم تثبيت عمليات العروض التي تقدمت بها البنوك في تلك الودائع " سحب السيولة" ذات العائد الثابت.

وقال التقرير إن البنك المركزي قد طرح عمليات الودائع الثابتة بقيمة 101 مليار جنيه بمدة استحقاق تصل 7 أيام

وبلغ متوسط سعر الفائدة الثابت نحو 20.5%.