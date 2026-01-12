قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
عطية لاشين: يحرم تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
اقتصاد

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 26 مليار جنيه بعائد ثابت ومتغير.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري؛ عن طرح استحقاقات خزانة ذات العائدين الثابت والمتغير بقيمة تبلغ 26 مليار جنيه في المتوسط بما يساوي 551.7 مليون دولار.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن أنه تم التنسيق مع وزارة المالية على طرح تلك الاستحقاقات باعتبارها أحد الاستثمارات المالية غير المباشرة لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة وتوفير التعهدات الحكومية.

يتضمن الطرح وفقًأ لما أعلنه البنك المركزي، استحقاق خزانة ذات العائد الثابت والتي تتضمن سندات عامين و 3 أعوام بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه.

بالإضافة لطرح استحقاق خزانة ذو عائد متغير وهو من سند خزانة لمدة 5 سنوات بقيمة 12 مليار جنيه .

وقال التقرير إنه من المتوقع طرح استحقاق خزانة ذو العائد الثابت لمدة عامين و المستحق خلال يناير 2028؛ بقيمة 10 مليارات جنيه وبسعر كوبون نسبته 22.422%.

كما سيتم طرح سند خزانة ذو العائد الثابت أيضًأ و المستحق عن 3 أعوام وتحديدًا في يناير 2029؛ بقيمة تبلغ 12 مليار جنيه وبسعر كوبون نسبته 21.182%.

وعلي سياق متصل تعتزم وزارة المالية طرح استحقاق خزانة لأجل 5 سنوات من سندات الخزانة ذات العائد المتغير والمستحق خلال يناير 2031 بقيمة تبلغ 4 مليارات جنيه وبسعر كوبون نسبته 0.9%.

كانت وزارة المالية قد أعلنت عن قبول عطاءات خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالي تبلغ 105 مليارات جنيه بما يعادل 4.174 مليار دولار؛ وذلك في مزاد تم اجرؤاه أمس الأحد.

ليتبقي لها طرحًأ أخيرًا هذا الأسبوع بقيمة تبلغ 105 مليار جنيه أخري تتضمن طرح أجلب 182 و 364 يوما يوم الخميس المقبل.

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين
رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

