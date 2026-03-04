تصادم سيارتي نقل على الطريق الزراعي بالبحيرة

شهد الطريق الزراعي ( إسكندرية – القاهرة) بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل، دون وقوع أي إصابات بشرية.





وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين حدوث تصادم بين السيارتين بسبب اختلال عجلة القيادة بإحداهما، ما أسفر عن توقف جزئي بحركة السير وتكدس مروري بالطريق.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما قامت القوات بتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.