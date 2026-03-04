وزارة العمل.. 470 فرصة بقطاع الأمن والحراسة برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

تعمل وزارة العمل على توفير فرص عمل متنوعة، مع التركيز على توفير رواتب مجزية تناسب الشباب حديثي التخرج وأصحاب الخبرة، وتشمل هذه الفرص مجالات مختلفة مع تقديم مزايا مثل التأمين الصحي، والسكن، والمواصلات، حيث تساعد هذه المبادرات على دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على وظائف مستقرة تلبي احتياجاتهم المالية والمهنية، مع ضمان الالتزام بـ الشروط المطلوبة لكل وظيفة.

وزارة العمل: توفر 470 فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة توظيف شهر مارس 2026، عن توفر 470 فرصة عمل لائقة لدى إحدى كبرى شركات الأمن والحراسة، برواتب مجزية ومزايا تأمينية شاملة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب بقطاع الأمن الخاص والإدارة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوفير فرص وظيفية حقيقية برواتب ومزايا تنافسية للشباب، خاصه في مجالي الأمن والخدمات الإدارية.

الوظائف والتخصصات المطلوبة

وتشمل الوظائف المطلوبة التخصصات التالية:

ـ 400 فرد أمن: براتب 8500 جنيه.

ـ 30 مشرف أمن: براتب 10000 جنيه.

ـ 25 مدير موقع: براتب يتراوح بين 17000 و20000 جنيه (يشترط خلفية عسكرية وامتلاك سيارة).

ـ 15 موظفة استقبال: براتب 8500 جنيه (يشترط إجادة اللغة).

الشروط والمزايا

حددت الوزارة الشروط العامة للتقديم

ـ يتراوح سن المتقدمين بين 20 إلى 50 عاما.

ـ قبول المؤهلات المتوسطة أو الإعدادية.

ـ إجادة القراءة والكتابة.

وتوفر الشركة مجموعة من المزايا للعاملين، من بينها:

ـ وجبات غذائية.

ـ سكن وإقامة للمغتربين.

ـ تأمين اجتماعي.

ـ تأمين طبي خاص.

طريقة التقديم على الوظائف

على الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التوجه إلى العنوان التالي: 25 عمارات العبور ـ صلاح سالم ـ بجوار محطة مترو أرض المعارض، أو التواصل عبر أرقام الهواتف المخصصة: (01220946209 ـ 01062211979 ـ 01001835812).