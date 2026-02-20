رواتب مجزية.. وزارة العمل تعلن عن 400 فرصة عمل بشركة بمدينتي نصر وبدر

أعلنت وزارة العمل عن توافر 400 فرصة عمل جديدة بوظيفة عامل إنتاج، وذلك بإحدى شركات ضفائر السيارات، في إطار جهود الوزارة المستمرة للتعاون مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، داخل منطقتي مدينة بدر ومدينة نصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لخفض معدلات البطالة، وفتح آفاق تشغيل حقيقية أمام الشباب، خاصة من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة، مع ضمان بيئة عمل مستقرة ومزايا متنوعة.





تفاصيل الوظائف المتاحة

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المعلن عنها تتميز بعدد من المزايا التي تضمن الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة، وجاءت كالتالي:

نظام العمل والمقابل المادي

يعتمد نظام العمل على 8 ساعات يوميًا داخل بيئة عمل آمنة ومستقرة، مع رواتب مجزية ونظام مالي منتظم يضمن الاستقرار للعاملين.

المواصلات المجانية

توفر الشركة شبكة انتقالات مجانية من وإلى مقر المصنع، وتشمل نقاط تجمع بعدة محافظات، أبرزها:

الشرقية، المنوفية، السويس، الإسماعيلية، القليوبية، القاهرة، والجيزة.

التأمين والرعاية الصحية

يحصل العاملون على تأمين طبي شامل وتأمين اجتماعي يبدأ من اليوم الأول للتعيين، بما يضمن الحماية الصحية والاجتماعية.



مزايا إضافية محفزة

تشمل المزايا الأخرى توفير وجبات خلال وردية العمل، فرص حقيقية للترقي الوظيفي، منح مالية في المناسبات، بالإضافة إلى بونص سنوي مجزٍ.

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

حددت الوزارة والشركة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

الحصول على مؤهل دراسي متوسط.

ألا يقل السن عن 18 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا.

تحديد الموقف من التجنيد للذكور بشكل واضح.

إجادة القراءة والكتابة بصورة جيدة.

طريقة التقديم ووسائل التواصل

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقدم إلى تسجيل بياناتهم عبر الرابط المخصص للتقديم، وذلك لمدة 3 أيام فقط.

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفسار والتواصل عبر الاتصال أو تطبيق واتساب على الرقم التالي:

01026077575



في سياق آخر، تفقد وزير العمل حسن رداد، اليوم، مديرية عمل القاهرة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك مكتب عمل شرق مدينة نصر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال جولته ، قام الوزير بالمرور على العاملين والموظفين داخل هذه الجهات، واطّلع على آليات العمل اليومية، ومستوى الأداء، وسرعة إنجاز الخدمات، حيث حثّهم على الإتقان والإبداع في العمل، والتعامل الإيجابي مع المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بشكل سريع ولائق يعكس صورة حضارية للدولة المصرية ومؤسساتها الخدمية.

وأكد وزير العمل أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي القائم على الانضباط والالتزام والمسؤولية، مشددًا على أن المواطن يظل في قلب أولويات وزارة العمل، وأن تطوير بيئة العمل وتحفيز العاملين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري.



