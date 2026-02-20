قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش
لبنان.. استشهاد 9 أشخاص وسقوط 40 جريحا في الغارات الإسرائيلية على البقاع
موعد أذان الفجر ثالث يوم رمضان.. اعرف التوقيت بالضبط
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رواتب مجزية.. وزارة العمل تعلن عن 400 فرصة عمل بشركة بمدينتي نصر وبدر

وزارة العمل
وزارة العمل
عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة العمل عن توافر 400 فرصة عمل جديدة بوظيفة عامل إنتاج، وذلك بإحدى شركات ضفائر السيارات، في إطار جهود الوزارة المستمرة للتعاون مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، داخل منطقتي مدينة بدر ومدينة نصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لخفض معدلات البطالة، وفتح آفاق تشغيل حقيقية أمام الشباب، خاصة من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة، مع ضمان بيئة عمل مستقرة ومزايا متنوعة.

أفراد أمن وصنايعية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

تفاصيل الوظائف المتاحة

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المعلن عنها تتميز بعدد من المزايا التي تضمن الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة، وجاءت كالتالي:

نظام العمل والمقابل المادي

يعتمد نظام العمل على 8 ساعات يوميًا داخل بيئة عمل آمنة ومستقرة، مع رواتب مجزية ونظام مالي منتظم يضمن الاستقرار للعاملين.

المواصلات المجانية

توفر الشركة شبكة انتقالات مجانية من وإلى مقر المصنع، وتشمل نقاط تجمع بعدة محافظات، أبرزها:
الشرقية، المنوفية، السويس، الإسماعيلية، القليوبية، القاهرة، والجيزة.

التأمين والرعاية الصحية

يحصل العاملون على تأمين طبي شامل وتأمين اجتماعي يبدأ من اليوم الأول للتعيين، بما يضمن الحماية الصحية والاجتماعية.

نتيجة وظائف وزارة الخارجية

مزايا إضافية محفزة

تشمل المزايا الأخرى توفير وجبات خلال وردية العمل، فرص حقيقية للترقي الوظيفي، منح مالية في المناسبات، بالإضافة إلى بونص سنوي مجزٍ.

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

حددت الوزارة والشركة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

الحصول على مؤهل دراسي متوسط.

ألا يقل السن عن 18 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا.

تحديد الموقف من التجنيد للذكور بشكل واضح.

إجادة القراءة والكتابة بصورة جيدة.

طريقة التقديم ووسائل التواصل

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقدم إلى تسجيل بياناتهم عبر الرابط المخصص للتقديم، وذلك لمدة 3 أيام فقط.

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفسار والتواصل عبر الاتصال أو تطبيق واتساب على الرقم التالي:
01026077575

في سياق آخر، تفقد وزير العمل حسن رداد، اليوم، مديرية عمل القاهرة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك مكتب عمل شرق مدينة نصر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين.
وخلال جولته ، قام الوزير بالمرور على العاملين والموظفين داخل هذه الجهات، واطّلع على آليات العمل اليومية، ومستوى الأداء، وسرعة إنجاز الخدمات، حيث حثّهم على الإتقان والإبداع في العمل، والتعامل الإيجابي مع المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بشكل سريع ولائق يعكس صورة حضارية للدولة المصرية ومؤسساتها الخدمية.

وأكد وزير العمل أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي القائم على الانضباط والالتزام والمسؤولية، مشددًا على أن المواطن يظل في قلب أولويات وزارة العمل، وأن تطوير بيئة العمل وتحفيز العاملين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري.


 

فرصة عمل جديدة عامل إنتاج وزارة العمل فرصة عمل شروط التقديم على وظائف وزارة العمل وظائف وزارة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بالتحرش بسيدة في روض الفرج

المتهمين

القبض على طرفى مشاجرة بسبب القيادة عكس الإتجاه بالقاهرة

المتهم

القبض على سائق ميكروباص سب وضرب مواطنا بالجيزة

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد