حامد حمدان رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري

حصد الفلسطيني حامد حمدان، لاعب خط وسط فريق بيراميدز، جائزة “رجل المباراة”؛ عقب مواجهة فريقه أمام سيراميكا، وذلك بعد اختياره من قبل رابطة الأندية المحترفة؛ تقديراً لما قدمه من أداء مميز وحاسم خلال اللقاء.

وجاء تتويج حمدان بالجائزة؛ بعدما لعب دور البطولة في المباراة، وسجل الهدف الوحيد الذي منح فريقه 3 نقاط ثمينة في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

فوز ثمين لبيراميدز على سيراميكا كليوباترا

وحقق بيراميدز انتصاراً مهماً على حساب نظيره سيراميكا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المباراة جاءت قوية ومتكافئة بين الطرفين، خاصة في ظل الصراع المباشر على صدارة جدول الترتيب، إلا أن بيراميدز نجح في حسم المواجهة بفضل تركيز لاعبيه واستغلال الفرص المتاحة.



هدف اللقاء الوحيد

شهدت الدقيقة 47 من عمر المباراة تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعدما تمكن حامد حمدان من هز شباك سيراميكا، مستغلاً حالة الارتباك داخل منطقة الجزاء، ليسكن الكرة في الشباك ويمنح فريقه الأفضلية مع بداية الشوط الثاني.

الهدف منح بيراميدز دفعة معنوية كبيرة، في حين حاول سيراميكا العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، لكن دفاع بيراميدز حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

رفع بيراميدز بهذا الفوز، رصيده، إلى 34 نقطة؛ ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف الزمالك، الوصيف، مواصلاً الضغط على فرق القمة.

وفي المقابل، تجمد رصيد سيراميكا عند 35 نقطة؛ ليستمر في صدارة الترتيب، مع اشتعال المنافسة في الجولات المقبلة من عمر المسابقة.