وزير العمل خلال تفقده مديرية عمل القاهرة: المواطن يظل في قلب أولوياتنا

تفقد وزير العمل حسن رداد، اليوم، مديرية عمل القاهرة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك مكتب عمل شرق مدينة نصر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال جولته ، قام الوزير بالمرور على العاملين والموظفين داخل هذه الجهات، واطّلع على آليات العمل اليومية، ومستوى الأداء، وسرعة إنجاز الخدمات، حيث حثّهم على الإتقان والإبداع في العمل، والتعامل الإيجابي مع المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بشكل سريع ولائق يعكس صورة حضارية للدولة المصرية ومؤسساتها الخدمية.

وأكد وزير العمل أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي القائم على الانضباط والالتزام والمسؤولية، مشددًا على أن المواطن يظل في قلب أولويات وزارة العمل، وأن تطوير بيئة العمل وتحفيز العاملين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري.