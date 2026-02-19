أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأجواء مستقرة بشكل كبير، وتميل إلى الأجواء الشتوية ولا يوجد أى إرتفاعات فى قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة أغلبها حول المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تتراوح بين ال21 إلى 22 درجة مئوية، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية معتدلة قادمة من البحر المتوسط، إلى جانب مرور مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على إنخفاض درجات الحرارة.

وتابعت أن الأجواء نهارا من الدافئة إلى المائلة للدفئ فى أغلب المحافظات الشمالية، وأكثر حرارة فى محافظات جنوب الصعيد، ولكن العظمي على الأقصر وأسوان تصل إلى 26 درجة، وبالتالي حول المعدل الطبيعي.

وأشارت إلى أن هناك عودة للبرودة الشديدة ليلا فى بعض الاماكن، وتصل الصغري على القاهرة الكبري إلى 12 درجة مئوية، و10 درجات وأقل فى المدن الجديدة، و8 و9 درجات فى محافظات شمال الصعيد.

ولفتت أن اليوم هناك نشاط للرياح فى المحافظات الشمالية خلال فترات المساء، مما يساعد على الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة، ولن يكون مثير للرمال والأتربة، ولكن من الوارد فى بعض الأماكن من محافظات الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر يكون هناك إثارة لبعض الرمال والأتربة، ولكن لن تكون شديدة.

وأعلنت عن فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فى بعض الاماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري، ولكن هناك إضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية فى البحرين.