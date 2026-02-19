قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة
التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق

هاجر ابراهيم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأجواء مستقرة بشكل كبير، وتميل إلى الأجواء الشتوية ولا يوجد أى إرتفاعات فى قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة أغلبها حول المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تتراوح بين ال21 إلى 22 درجة مئوية، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية معتدلة قادمة من البحر المتوسط، إلى جانب مرور مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على إنخفاض درجات الحرارة.

وتابعت أن الأجواء نهارا من الدافئة إلى المائلة للدفئ فى أغلب المحافظات الشمالية، وأكثر حرارة فى محافظات جنوب الصعيد، ولكن العظمي على الأقصر وأسوان تصل إلى 26 درجة، وبالتالي حول المعدل الطبيعي.

وأشارت إلى أن هناك عودة للبرودة الشديدة ليلا فى بعض الاماكن، وتصل الصغري على القاهرة الكبري إلى 12 درجة مئوية، و10 درجات وأقل فى المدن الجديدة، و8 و9 درجات فى محافظات شمال الصعيد.

ولفتت أن اليوم هناك نشاط للرياح فى المحافظات الشمالية خلال فترات المساء، مما يساعد على الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة، ولن يكون مثير للرمال والأتربة، ولكن من  الوارد فى بعض الأماكن من محافظات الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر يكون هناك إثارة لبعض الرمال والأتربة، ولكن لن تكون شديدة.

وأعلنت عن فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فى بعض الاماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري، ولكن هناك إضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية فى البحرين.

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يسطر رقماً قياسياً أوروبياً بأطول رحلة في تاريخ الأندية الإنجليزية

الاهلي

الدوري المصري يتصدر قائمة اقوي الدوريات العربية

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

