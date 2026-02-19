الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم

تصدر الدوري المصري الممتاز قائمة الدوريات العربية والآسيوية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لأقوى دوريات العالم خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

الدوري المصري الأقوى في الشرق الأوسط وأفريقيا

وجاء الدوري المصري في المركز الـ15 عالميًا، ليعتلي صدارة الدوريات العربية والأفريقية ويصبح الدوري الأفريقي الوحيد ضمن قائمة أفضل 20 دوريا على مستوى العالم.

وحل الدوري المغربي في المرتبة الـ21 عالميا والثاني أفريقيا يليه الدوري الجزائري في المركز الـ37 عالميا ثم دوري جنوب أفريقيا في المرتبة الـ47 عالميًا.

على الصعيد الآسيوي جاء الدوري السعودي للمحترفين في المرتبة الـ27 عالميا ليحتل المركز الأول آسيويا والثاني عربيا خلف الدوري المصري، فيما حل الدوري الياباني في المرتبة الـ28 عالميا يليه الدوري الكوري الجنوبي في المركز الـ29 عالميا.

الإنجليزي يتصدر عالميا

وعلى مستوى العالم، تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز التصنيف، متفوقا على الدوري البرازيلي الذي جاء ثانيا ثم الدوري الإيطالي في المركز الثالث يليه الدوري الإسباني رابعا ثم الدوري الألماني خامسا والدوري الفرنسي سادسا.

ويعكس هذا التصنيف المكانة المتقدمة التي بات يحتلها الدوري المصري على الصعيدين القاري والعالمي مؤكدا عودته القوية إلى مصاف الدوريات الكبرى في كرة القدم الدولية.