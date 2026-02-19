قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
العراق يرفع الحظر عن استيراد العصائر والمربات والمخبوزات المصرية
وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدانمارك فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة
تحول تاريخي.. كأس العالم للأندية على أعتاب التوسعة الكبرى
اكتشاف مبنى من الحجر الجيري يُرجح انتماؤه لمعبد الملك أبريس بميت رهينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل

قراءة القرآن من الهاتف
قراءة القرآن من الهاتف
عبد الرحمن محمد

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الوضوء عند تلاوة القرآن الكريم يُعد من الأمور المستحبة شرعًا، لكنه ليس شرطًا لصحة القراءة، موضحًا أن غير المتوضئ يجوز له أن يقرأ القرآن الكريم دون أن يمس المصحف، لأن مس المصحف يشترط له الطهارة، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية أن قراءة القرآن عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية لا تأخذ حكم مس المصحف، وبالتالي فإن لمس شاشة الهاتف أثناء التلاوة لا يُعد مسًّا للمصحف، ولا يشترط له الوضوء.

حكم التبرع بالدم في نهار رمضان

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بـالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك يقول السائل: ما حكم تبرع الصائم بدمه أثناء صومه في نهار رمضان؟

وأجاب د. لاشين قائلا: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد فنقول ومن الله القبول: الحق أن هذه نازلة حديثة وقضية مستجدة لم يتعرض لها الفقهاء السابقون، ولكن يمكن تخريجها على مسألة ذكرها أهل الفقه وهي الحجامة، وهي إخراج الدم من الصائم تداويا، فيقاس عليها إخراج الدم تبرعا بجامع الإخراج في كل.

وأضاف أن تأثير الحجامة على الصوم صحة أو فسادا فيه رأيان لأهل العلم، فالرأي الأول قال به من الصحابة كثيرون ومنهم: أبو سعيد الخدري، وابن مسعود، وأم سلمة وكثير غيرهم، ومن التابعين كثر ومنهم: سعيد بن جبير، وذهب إليه من الأئمة الأحناف والمالكية والشافعية.

وأوضح أن أصحاب هذا الرأي استدلوا بما رواه البخاري وأبو داود وغيرهما من المحدثين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واستدلوا أيضا بدليل عقلي وهو القياس، فكما لا يفسد الصوم بالدم الخارج من الجسم بغير الحجامة فكذلك لا يفسد بالدم الخارج منه حجامة.

وأشار إلى أن الرأي الثاني ذهب إليه عطاء، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق، وابن المنذر، والحنابلة، واستدلوا بما أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»، وهو حديث متواتر قال عنه ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان أعني حديث «أفطر الحاجم والمحجوم».

الأزهر العالمي للفتوى الوضوء قراءة القرآن مس المصحف فتاوى الأزهر حكم مس المصحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات شهر رمضان

أنغام

لقب «صوت مصر» يصاحب اسم أنغام على تتر «اتنين غيرنا»

عبلة كامل وياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على الظهور المفاجئ لعبلة كامل برمضان

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد