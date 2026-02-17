كيف تجهز نفسك لشهر رمضان لتفوز بكامل الثواب؟.. عطية لاشين يجيب

قال د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن الاستعداد الحقيقي لشهر رمضان يبدأ من الآن، داعيًا المسلمين إلى تهيئة القلوب والأعمال قبل قدوم الشهر الكريم، والتزود بالطاعات خلال شهر شعبان حتى يكون رمضان نقطة تحول في حياة المؤمن.

وأضاف لاشين أن أول خطوات الاستعداد تكون بالاستعانة بالله تعالى، والإخلاص في الدعاء بأن يرزق العبد التوفيق وعلو الهمة، إلى جانب تجديد التوبة والإكثار من الاستغفار، مشددًا على أهمية تنويع الأعمال الصالحة ما بين قيام الليل، وقراءة القرآن، وصلة الأرحام، والصدقات، وزيارة المرضى، وطلب العلم، واختيار الصحبة الصالحة.

وأوضح عضو لجنة الفتوى أن الإكثار من الصيام في شعبان يُعد من أفضل صور التهيؤ لرمضان، حيث تُرفع الأعمال إلى الله، والصوم عبادة عظيمة لا يعلم أجرها إلا سبحانه، لافتًا إلى ضرورة زيادة الورد القرآني تدريجيًا حتى يدخل المسلم رمضان وقد اعتاد على التلاوة وربما أتم ختمة أو أوشك عليها.

وأشار إلى أهمية إخراج الصدقات وتعجيل الزكاة الواجبة إن حان وقتها، إلى جانب التدرج في قيام الليل بوضع جدول عملي يبدأ بركعتين ثم الزيادة أسبوعًا بعد أسبوع، حتى يصل المسلم إلى أداء التراويح في رمضان بنشاط وخفة وروح مقبلة على الطاعة.

وأكد لاشين أن من أعظم ما يُستقبل به الشهر الكريم العفو عن الناس ورد المظالم، وطلب المسامحة حتى لا يُحرم العبد من مغفرة الله، خاصة في مواسم الرحمة، منبهًا إلى خطورة تضييع الأوقات، مستشهدًا بالحديث النبوي: «ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة».

وبيّن أن رمضان فرصة حقيقية لتغيير الحياة ومحو الذنوب، داعيًا إلى اتخاذ قرار مبكر بقضاء أيامه في المساجد لا أمام الشاشات أو في المقاهي، والعمل على تطهير الصحيفة من الذنوب قبل دخوله، حتى يكون الشهر بمثابة بداية جديدة وصفحة بيضاء مع الله.

واختتم لاشين حديثه بالتأكيد على أن حسن استقبال رمضان يكون بالإكثار من الصيام، وقيام ما تيسر من الليل، وتلاوة القرآن بتدبر لا بمجرد الإسراع في الختم، مع الحرص على دخول الشهر بقلب عامر بالإيمان وعزيمة صادقة على الطاعة.



