إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور

لقطة من الحريق
ندى سويفى

تسبّب حريق مصنع في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر في إصابة 10 أشخاص بحالات اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة السامة.

وتوّلت سيارات الاسعاف تقديم الاسعافات اللازمة لعدد من المصابين في موقع الحريق بينما تم نقل الباقين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

وتحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق هائل اندلع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بنشوب حريق في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 اكتوبر، انتقلت على الفور قوات الامن مدعمة بسيارات الإطفاء والاسعاف لإخماد الحريق.

وتبين تصاعد سحابات سوداء من الأدخنة جراء الحريق وأن النيران اشتعلت في أحد مصانع بالقطعة 178 امتداد الصناعية الثالثة.

وتحاول قوات الحماية المدنية تدفع السيطرة علي النيران.

