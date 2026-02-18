منها المحامون والمحاسبون.. وظائف مهددة بالاختفاء خلال 18 شهرًا بفعل الذكاء الاصطناعي

تخطط شركة مايكوسوفت لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك عبر تطوير العديد من نماذجها القوية الخاصة وبدء تقليل اعتمادها على الذكاء الأصطناعي.

وفقاً لما أكده رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في الشركة مصطفى سليمان. في مقابلة مع صحيفة "Financial Times" يأتي هذا التحول الاستراتيجي عقب إعادة هيكلة العلاقة وذلك مع الشركة المطوِّرة لـChatGPT مما قد دفع الشركة والبالغ قيمتها السوقية لحوالي 3 تريليونات دولار إلى إمكانية تطوير أكثر تقنياتها تقدماً وذلك بشكل مستقل بدلاً من الاعتماد على وجود شريك خارجي لها

وأضاف قائلا "علينا تطوير نماذجنا الأساسية الخاصة والتي تعمل عند الحدود القصوى للتكنولوجيا، وبالاعتماد على أفضل فرق تدريب الذكاء الاصطناعي في العالم.

وتستثمر شركة البرمجيات العملاقة بكثافة في جمع وتنظيم مجموعات البيانات الضخمة اللازمة وذلك لتدريب الأنظمة المتقدمة. وأضاف: تعد هذه هي مهمة الاكتفاء الذاتي الحقيقية لدى الشركة

من جانبها تُعد شركة مايكروسوفت واحدة من أكبر وأقدم المستثمرين في "OpenAI"، وقد اعتمدت على نماذجها لتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل مساعدها البرمجي "Copilot".

وفي العام الماضي، وافقت الشركة من جانبها على السماح للشركة الناشئة بإتمام إعادة هيكلة مؤسسية، مع الاحتفاظ بحصة تقدر بحوالي 135 مليار دولار في الشركة المطوِّرة لـ"ChatGPT"، وإمكانية الاستمرار في الوصول إلى أكثر نماذجها تقدماً خلال عام 2032 إلا أنه في المقابل قد يمنح الاتفاق "OpenAI" لحرية أكبر للبحث عن مستثمرين وشركاء بنية تحتية جدد، مما قد يحولها إلى منافس أكثر مباشرة.

ومن جانبها وسّعت "مايكروسوفت" رهاناتها الاستثمارية من خلال ضخ أموال في شركات تطوير نماذج أخرى مثل "Anthropic" و"Mistral AI". وفي الوقت نفسه، قد سرعت الشركة من تطوير نماذجها الداخلية، والتي ستُطلق في وقت ما من خلال هذا العام.

وقال سليمان أيضاً إن "الأعمال المكتبية والتي تتطلب الجلوس أمام الكمبيوتر سواء كنت محامياً أو محاسباً أو مدير مشاريع أو مختص تسويق ستصبح مؤتمتة بالكامل وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة".