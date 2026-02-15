قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ويندوز 11 يبدأ 2026 بمزايا جديدة تغير تجربة النظام بهدوء

ويندوز 11
ويندوز 11
احمد الشريف

كشفت منصة Windows Central أن مايكروسوفت أعادت خلال الأسابيع الماضية طرح تحديثات جديدة لويندوز 11 ضمن برنامج Windows Insider، مع التركيز على تحسينات عملية في الكاميرا والأمان والواجهة ودعم صيغ الصور والقدرات المدمجة لبرامج قراءة الشاشة.​

إعدادات جديدة لتحريك الكاميرا من داخل النظام

أوضحت المنصة أن ويندوز 11 بدأ في اختبار إعدادات مدمجة للتحكم في حركة الكاميرا (Pan وTilt) على الأجهزة المدعومة، بحيث يمكن للمستخدم تحريك زاوية التصوير من داخل تطبيق الإعدادات دون الاعتماد على برامج خارجية.​

أشارت Windows Central إلى أن هذه الإعدادات تظهر في المسار Settings > Bluetooth & devices > Cameras > Camera > Basic settings في إصدارات المعاينة الجديدة، مع إتاحة تحريك الكاميرا يمينًا ويسارًا ولأعلى ولأسفل إذا كانت الكاميرا نفسها تدعم هذه الميزة.​

أداة Sysmon تصبح جزءًا أصليًا من ويندوز 11

أكد التقرير أن مايكروسوفت بدأت في دمج أداة System Monitor المعروفة اختصارًا بـ Sysmon ضمن مكونات ويندوز 11 نفسها، بعد أن كانت متاحة سابقًا كبرنامج منفصل ضمن حزمة Sysinternals.​

أوضحت المنصة أن Sysmon تُستخدم بشكل أساسي من مسؤولي الشبكات وباحثي الأمن الرقمي لتحليل سجلات النظام واكتشاف الأنشطة المشبوهة، ويمكن الآن تفعيلها من خلال Settings > System > Optional features > More Windows features بتحديد خيار “Sysmon”، ثم تشغيلها بأمر Sysmon -i من نافذة PowerShell أو موجه الأوامر.​

تحسينات على واجهة الإعدادات ودعم خلفيات WebP

أشارت Windows Central إلى أن مايكروسوفت حدّثت أيضًا حوار تغيير نوع الحساب في مسار Settings > Accounts > Other Users، ليعتمد تصميمًا أحدث يتماشى مع لغة واجهة ويندوز 11 عوضًا عن النوافذ التقليدية القديمة.​

أكد التقرير أن النظام أصبح يدعم تعيين صور WebP كخلفية لسطح المكتب بشكل مباشر، سواء من إعدادات الخلفية أو من خلال خيار “Set as background” داخل مستعرض الملفات، وهو ما يسهل استخدام هذا النوع الشائع من الصور عالية الضغط كخلفيات.​

قارئ الشاشة Narrator 

أوضحت المنصة أن مايكروسوفت وسعت ميزة توليد أوصاف للصور في أداة Narrator المخصصة لقراءة الشاشة، بحيث لم تعد حصرية لأجهزة Copilot+ المزودة بوحدة NPU، بل باتت متاحة لكل أجهزة ويندوز 11 عبر الاعتماد على خدمة Copilot السحابية.​

أشارت Windows Central إلى أن المستخدم يمكنه الآن الضغط على اختصار Narrator key + Ctrl + D للحصول على وصف مختصر للصورة المركّز عليها، أو استخدام Narrator key + Ctrl + S لطلب وصف لما يظهر على الشاشة بالكامل، مع توليد النص اعتمادًا على نماذج ذكاء اصطناعي تعالج الصورة محليًا أو عبر السحابة بحسب قدرات الجهاز.​

تحسين تجربة مشاركة ملفات OneDrive 

أكد التقرير أن مايكروسوفت حدثت أيضًا واجهة Windows Share عند مشاركة ملف مخزن على OneDrive، بحيث تعرض الآن قائمة بتطبيقات يمكن استخدامها لمشاركة رابط الملف مباشرة، بدل الاقتصار على خيارات محدودة كما في السابق.​

أوضحت Windows Central أن هذه التعديلات تأتي في إطار دورة تحديث 2026 لويندوز 11، والتي ما زالت في بدايتها، مع توقع استمرار إضافة مزايا تدريجية عبر نسخ المعاينة قبل حسم ما سيصل فعليًا إلى الإصدار النهائي للمستخدمين خلال العام.

