مايكروسوفت تختبر شريط قوائم علويا تجريبيًا في ويندوز 11

كشفت صحيفة The Verge أن فريق PowerToys في مايكروسوفت بدأ تجربة واجهة جديدة في ويندوز 11 تعتمد على شريط قوائم علوي يشبه ما هو موجود في أنظمة macOS ولينكس وبعض نسخ ويندوز القديمة.

أوضحت الصحيفة أن مايكروسوفت تسمي هذه الفكرة حاليًا "Command Palette Dock"، وهي واجهة اختيارية تهدف إلى توفير وصول سريع لأدوات النظام ومراقبة الموارد وبعض الوظائف الإضافية من مكان واحد أعلى الشاشة.​

واجهة قابلة للتخصيص في أي جانب من الشاشة

أوضحت The Verge أن التصميم المبدئي للشريط يتيح للمستخدم اختيار مكان ظهوره، سواء في أعلى الشاشة أو جوانبها أو أسفلها، مع إمكانية تثبيت ما تسميه الشركة "امتدادات" في مناطق مختلفة داخل الشريط.

أشارت مايكروسوفت إلى أن المستخدم سيكون قادرًا على تعديل خلفية الشريط ومظهره والسمات اللونية المستخدمة، إلى جانب حرية إعادة ترتيب الامتدادات بين أقسام الشريط المختلفة حسب تفضيله الشخصي.​

تكامل مع أداة Command Palette الحالية

أكدت التقارير أن الشريط الجديد يأتي كامتداد لفكرة أداة Command Palette التي أطلقتها مايكروسوفت سابقًا في ويندوز 11، والتي تعمل كمنصة بحث وتنفيذ أوامر تشبه ميزة Spotlight في نظام macOS.

أوضحت The Verge أن الهدف من الشريط هو الجمع بين البحث عن الأوامر وتشغيل التطبيقات ومراقبة بعض موارد النظام في واجهة واحدة، بدل الاعتماد على شريط المهام فقط في أسفل الشاشة كما اعتاد مستخدمو ويندوز منذ سنوات طويلة.

اختبار مبكر وجمع ملاحظات المستخدمين

أشارت The Verge إلى أن الميزة ما زالت في مرحلة "إثبات الفكرة" داخل مشروع PowerToys، ولم تضمن بعد في الإصدارات الرسمية من ويندوز 11 أو في نسخة PowerToys المستقرة.

أوضحت مايكروسوفت أنها تجمع حاليًا آراء المستخدمين والمطورين عبر مستودع PowerToys على GitHub، وأن مطوري ويندوز المهتمين يمكنهم تجربة نسخة مبكرة من الشريط من خلال استيراد المشروع إلى Visual Studio وبنائه يدويًا، على أن تقرر الشركة لاحقًا ما إذا كانت الميزة ستصل لنسخ أوسع من المستخدمين حسب ردود الفعل والاختبارات.