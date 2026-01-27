عطل إقلاع في ويندوز 11 بعد تحديث أمني جديد

كشفت منصة The Register أن مايكروسوفت بدأت تحقيقًا في بلاغات عن فشل بعض أجهزة ويندوز 11 في الإقلاع بعد تثبيت تحديثات الأمان الخاصة بشهر يناير 2026.

أوضحت التقارير أن عددًا محدودًا من الأجهزة التي تعمل بويندوز 11 يدخل في حلقة إعادة تشغيل متكررة، ويظهر على الشاشة رمز خطأ باسم UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME مع شاشة سوداء تطلب إعادة تشغيل الجهاز.

الأجهزة المتأثرة بالتحديث

أوضحت مايكروسوفت في تنبيهات رسمية أن المشكلة ترتبط بتحديثات الأمان لشهر يناير 2026، وخصوصًا التحديث التراكمي KB5074109 لأنظمة ويندوز 11 بإصدارات 24H2 و25H2.

أشارت الشركة إلى أن البلاغات الحالية تخص أجهزة حقيقية فقط، مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، بينما لم تُسجَّل حتى الآن حالات مشابهة على الأجهزة الافتراضية أو أنظمة المحاكاة.

كيف تتعامل مايكروسوفت مع المشكلة؟

أكدت مايكروسوفت أنها تجمع حاليًا مزيدًا من البيانات من المستخدمين ومديري الأنظمة من خلال أداة Feedback Hub لمحاولة تحديد سبب العطل بدقة.

أشارت الشركة إلى أنها لم تحسم بعد ما إذا كان الخطأ ناتجًا مباشرة عن التحديث الأمني نفسه، وتعهدت بتحديث الوثائق الرسمية عند توفر معلومات أوضح عن سبب المشكلة أو حلول دائمة لها.