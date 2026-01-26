بعد موجة الرسائل الخاطئة.. مايكروسوفت تطلب حذف آخر تحديث لويندوز 11.. فما القصة؟

يواجه مستخدمو نظام التشغيل ويندوز 11 مشكلةً جديدةً مع التحديثات، وهذه المرة، تُطالب مايكروسوفت المستخدمين صراحةً بإلغاء تثبيت التحديث المُسبب لبعض المشاكل التقنية فقد تسبب التحديث KB5074109 في موجةٍ من تقارير الأخطاء، بدءًا من مشاكل الأداء وصولًا إلى تعطل بعض الميزات، ومن جانبها قد نشرت الشركة بعض إرشاداتٍ تحث المستخدمين المتضررين على التراجع عن تحميله هو أحدث سلسلة من تحديثات ويندوز التي تُسبب في العديد من المشاكل .

نظام تشغيل ويندوز

آخر التحديثات

على الجانب الآخر وفقا لموقع موقع "WindowsLatest" وردت العديد من التقارير عن تطبيقات لا تعمل بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى ظهور رسائل خطأ مثل 0x803F8001 كما أبلغ عدد قليل من المستخدمين عن ظهور شاشات سوداء عشوائية بعد تثبيت التحديث KB5074109 على الأجهزة المزودة بمعالجات رسوميات NVIDIA.

مشاكل في حسابات المستخدمين

الآن هل توقف جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام التشغيل Windows 11 عن الإقلاع بعد تحديث KB5074109؟ إليك الحل.

أقرت مايكروسوفت (عبر) بوجود مشاكل في حسابات المستخدمين التي تستخدم بروتوكول POP وملفات تعريف المستخدمين التي تحتوي على ملفات PST، خاصةً إذا كانوا يستخدمون الإصدار القديم من تطبيق Outlook، حيث يواجه المستخدمون مشكلة "توقف Outlook عن العمل وعدم إغلاقه بشكل صحيح" . ووفقًا للملاحظات، قد تحدث هذه المشكلة لأي ملف تعريف يحتوي على ملفات PST مخزنة على OneDrive .

بما أن الشركة لا تزال لا تملك حلاً دائماً، وقد يكون الحل البديل "معقداً"، فإنها توصي المستخدمين إما باستخدام نسخة الويب من الخدمة، أو نقل ملفات PST من OneDrive، أو إلغاء تثبيت الإصدار 26200.7623 من الكمبيوتر.

كما اضطرت الشركة مؤخرًا إلى إصدار تحديث خارج النطاق (OOB) ، KB5077744، للإصدارين 25H2 و24H2 لمعالجة مشاكل تسجيل الدخول أثناء اتصالات سطح المكتب البعيد .

علاوة على ذلك، أصدرت الشركة تحديثًا طارئًا للإصدار 23H2 (الذي انتهى دعمه بالفعل) لمعالجة مشكلة كانت تمنع المستخدمين من إيقاف تشغيل أجهزتهم بشكل صحيح.