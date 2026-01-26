قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هندسة عين شمس الأولى.. مدبولي يكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي
وزيرة إماراتية: نحتفي في مصر بتميز حكومي يصنع الإنسان ويستثمر في المستقبل
تحت الـ 47.. الدولار يستمر فى التراجع فى منتصف تعاملات اليوم
حادث مفاجئ يخطف أبًا قبل العودة من الغربة| شهود عيان: كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر
البنك المركزي يعلن نتائج بيع سندات بقيمة 47 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد موجة الرسائل الخاطئة.. مايكروسوفت تطلب حذف آخر تحديث لويندوز 11.. فما القصة؟

نظام التشغيل ويندوز 11
نظام التشغيل ويندوز 11
لمياء الياسين

يواجه مستخدمو نظام التشغيل ويندوز 11 مشكلةً جديدةً مع التحديثات، وهذه المرة، تُطالب مايكروسوفت المستخدمين صراحةً بإلغاء تثبيت التحديث المُسبب لبعض المشاكل التقنية فقد تسبب التحديث KB5074109 في موجةٍ من تقارير الأخطاء، بدءًا من مشاكل الأداء وصولًا إلى تعطل بعض الميزات، ومن جانبها قد نشرت الشركة بعض إرشاداتٍ تحث المستخدمين المتضررين على التراجع عن تحميله  هو أحدث سلسلة من تحديثات ويندوز التي تُسبب في العديد من المشاكل .

نظام تشغيل ويندوز

آخر التحديثات

على الجانب الآخر وفقا لموقع  موقع "WindowsLatest" وردت العديد من التقارير عن تطبيقات لا تعمل بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى ظهور رسائل خطأ مثل 0x803F8001 كما أبلغ عدد قليل من المستخدمين عن ظهور شاشات سوداء عشوائية بعد تثبيت التحديث KB5074109 على الأجهزة المزودة بمعالجات رسوميات NVIDIA.

مشاكل في حسابات المستخدمين

الآن هل توقف جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام التشغيل Windows 11 عن الإقلاع بعد تحديث KB5074109؟ إليك الحل.
أقرت مايكروسوفت (عبر) بوجود مشاكل في حسابات المستخدمين التي تستخدم بروتوكول POP وملفات تعريف المستخدمين التي تحتوي على ملفات PST، خاصةً إذا كانوا يستخدمون الإصدار القديم من تطبيق Outlook، حيث يواجه المستخدمون مشكلة "توقف Outlook عن العمل وعدم إغلاقه بشكل صحيح" . ووفقًا للملاحظات، قد تحدث هذه المشكلة لأي ملف تعريف يحتوي على ملفات PST مخزنة على OneDrive .

بما أن الشركة لا تزال لا تملك حلاً دائماً، وقد يكون الحل البديل "معقداً"، فإنها توصي المستخدمين إما باستخدام نسخة الويب من الخدمة، أو نقل ملفات PST من OneDrive، أو إلغاء تثبيت الإصدار 26200.7623 من الكمبيوتر.

كما اضطرت الشركة مؤخرًا إلى إصدار تحديث خارج النطاق (OOB) ، KB5077744، للإصدارين 25H2 و24H2 لمعالجة مشاكل تسجيل الدخول أثناء اتصالات سطح المكتب البعيد . 

علاوة على ذلك، أصدرت الشركة تحديثًا طارئًا للإصدار 23H2 (الذي انتهى دعمه بالفعل) لمعالجة مشكلة كانت تمنع المستخدمين من إيقاف تشغيل أجهزتهم بشكل صحيح.

نظام التشغيل نظام التشغيل ويندوز 11 Windows 11 برنامج Outlook نظام التشغيل Windows 11 تحديثات ويندوز ملفات PST

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

بداية شهر رمضان 2026

بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام

ترشيحاتنا

المركزى لمتبقيات المبيدات

البصمة الكربونية وانعكاساتها على الصادرات الزراعية.. ندوة بالمركزي للمبيدات

الأنبا باسيليوس فوزي

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس بطرس بالمنيا الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء، يشهد احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي"

بالصور

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد