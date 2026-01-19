بميزات ثورية.. هواوي تكشف عن نظام التشغيل HarmonyOS NEXT

كشفت شركة هواوي عن نظام التشغيل HarmonyOS 6.0 اليوم، مما يتيح تجربة جديدة لمزيد من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وقبل إطلاق الإصدار، قدمت الشركة لمحة عن ترقيات واجهة المستخدم المذهلة التي تأتي مع هذا الإصدار من البرنامج.

نظام التشغيل HarmonyOS NEXT

وقد أطلقت هواوي نظام التشغيل HarmonyOS NEXT ، وهو نظام تشغيلها الأصلي من خلال النسخة التجريبية العامة للمستخدمين، لتجربة نظام تشغيل أفضل من نظامي iOS وحتى Android.

نظام التشغيل HarmonyOS NEXT

واختارت الشركة نفس التاريخ لإصدار HarmonyOS 6.0 وبينما من المرجح أن يظهر الإصدار المستقر من هذا التحديث في العام المقبل، قد تكشف الشركة حاليًا عن الإصدار التجريبي العام، مما يوسع نطاق اختبار البرامج على نطاق واسع.

الإصدار التجريبي

في السياق نفسه شارك العديد من المسربين وحتى الشركة المصنعة نفسها ترقيات واجهة المستخدم التي ستظهر لأول مرة مع نظام التشغيل HarmonyOS 6.0.

ونشر ريتشارد يو، المسؤول الكبير ورئيس قسم أعمال المستهلكين في هواوي، منشورًا على موقع ويبو يُشير إلى أن نظام التشغيل HarmonyOS 6.0 سيُوفر تجربة برمجية أفضل لمستخدميه من حيث المظهر والذكاء والأمان.

وطوّرت الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية نظام تشغيل أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، يُلبي تقريبًا جميع احتياجات المستخدمين.

وسيلاحظ المستخدمون عناصر واجهة مستخدم مختلفة هذه المرة وعلاوة على بعض التغييرات في الإعدادات السريعة وتخصيصات الشاشة الرئيسية في الإصدار التجريبي من HarmonyOS 6.0.