قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
تشكيل برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا للبطء.. 5 طرق لتسريع مستكشف الملفات على ويندوز 11

ويندوز 11
ويندوز 11
شيماء عبد المنعم

يعتبر مستكشف الملفات File Explorer، المعروف سابقا باسم Windows Explorer، أحد الركائز الأساسية لنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز، حيث يتجاوز دوره كونه مجرد تطبيق لإدارة الملفات، فهو جزء متكامل من النظام، يدير سطح المكتب ويؤثر في وظائف النظام الداخلية الأخرى.

وعلى الرغم من قوته ومرونته، يمكن أن يواجه File Explorer أحيانا بطئا مفاجئا يؤثر على إنتاجية المستخدم، دون سبب واضح، ومع ذلك، هناك عدة طرق لتحسين أدائه دون الحاجة لإعادة ضبط المصنع، إليك خمسة خطوات عملية لإعادة النشاط لمستكشف الملفات على ويندوز 11.

1. مسح التخزين المؤقت وسجل الملفات:

تتراكم ملفات الكاش مع مرور الوقت لتسريع الوصول للمواقع والملفات المستخدمة بشكل متكرر. لكن تراكمها قد يبطئ الأداء لتعزيز سرعة Explorer:

- افتح File Explorer، ثم اذهب إلى القائمة ثلاثية النقاط > الخيارات > عام > الخصوصية> اضغط على زر مسح لمسح الكاش والسجل.

يوصى بإعادة تشغيل عملية File Explorer عبر إدارة المهام لضمان تطبيق التغييرات دون فقدان البيانات.

2. تعطيل الوصول السريع:

تسهل ميزة الوصول السريع الوصول إلى الملفات والمجلدات المستخدمة بكثرة، لكنها قد تؤثر على سرعة الأداء. لتعطيلها:

- افتح خيارات File Explorer > عام، ثم قم بإلغاء تحديد عرض الملفات والمجلدات المستخدمة مؤخرا.

3. التحكم في الفهرسة:

يقوم ويندوز بفهرسة الملفات لتسريع البحث، لكنها عملية تستنزف الموارد عند وجود مكتبات ضخمة من البيانات. لتقليل تأثيرها:

- من File Explorer، انقر على محرك الأقراص > خصائص > تعديل إعدادات الفهرسة > ألغ تحديد السماح بفهرسة محتوى الملفات.

- يمكن أيضا إدارة الفهرسة عبر الإعدادات > الخصوصية والأمان > البحث في ويندوز> خيارات متقدمة.

4. تعديل إعدادات التسجيل:

يتيح محرر التسجيل Registry Editor للمستخدمين تعديل عناصر عميقة بالنظام لتعزيز أداء File Explorer، من الأمثلة:

- تعطيل Automatic Folder Type Discovery لتسريع عرض المجلدات.

-إزالة بعض الخيارات من قائمة السياق أو تعطيل عرض OneDrive، أو إعادة قائمة سياق Windows 10 القديمة التي يفضلها بعض المستخدمين.

5. تجربة مدير ملفات بديل:

إذا لم تفلح الطرق السابقة، يمكن اللجوء إلى تطبيقات إدارة الملفات الخارجية التي تقدم أداء أسرع وميزات محسنة، من بين الأكثر شهرة:

- Total Commander

- OneCommander

- Directory Opus

- Q-Dir

- مساحات العلامات

- الملفات

وينصح دائما باختيار تطبيقات من مطورين موثوقين لضمان الأمان والوصول الصحيح إلى نظام الملفات.

تظهر هذه الطرق أن File Explorer، رغم كونه أداة قوية ومتكاملة، يحتاج إلى صيانة دورية وتحسينات ذكية للحفاظ على سرعة وسلاسة إدارة الملفات على ويندوز، وهو ما يضمن تجربة استخدام أكثر سلاسة وكفاءة للمستخدمين.

تسريع ويندوز 11 مستكشف الملفات بطء مستكشف الملفات تسريع مستكشف الملفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

ظاهرة جوية

خلوا بالكم| ظاهرة جوية تستمر 8 ساعات متواصلة غدًا

ترشيحاتنا

لجنة الكهنة والرعاة

الميلاد يجمعنا .. لقاء مسكوني للجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر

وزير السياحة والآثار

الآثار توافق على مد فترة معرض كنوز الفراعنة وزيادة أسعار تذاكر بعض المتاحف

قافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

مياه القاهرة تستضيف قافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة | صور

بالصور

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد