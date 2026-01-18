قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 34 مُسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات
موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
خناقة قلعة ميت عقبة .. تفاصيل مُثيرة في طعـ.ـن فرد أمن وآخر من عضو بنادي الزمالك
فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية
رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل
عمرو الحديدي: منتخب مصر قدّم بطولة تفوق التوقعات .. وبلدنا مليئة بالمواهب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحديث أمني في ويندوز 11 يتسبّب في عطل زر إيقاف التشغيل

ويندوز 11
ويندوز 11
احمد الشريف

حذّرت تقارير تقنية من أن التحديث الأمني لشهر يناير 2026 في ويندوز 11 (التحديث KB5073455) يتسبب في خلل يمنع بعض الأجهزة من الإغلاق أو الدخول في وضع الإسبات بعد تثبيته. 

وبدلًا من إيقاف التشغيل أو الإسبات عند الضغط على الزر المخصص لذلك، تقوم الأجهزة المتضررة بإعادة التشغيل تلقائيًا، ما أربك عددًا من المستخدمين في بيئات العمل والمنزل.

أقرّت مايكروسوفت بالمشكلة في صفحة حالة إصدارات ويندوز، موضحة أن العطل يؤثر على نسخ Windows 11 Enterprise وWindows 11 IoT فقط، وعلى الأجهزة التي تكون فيها ميزة Secure Launch مفعّلة. 

وتُعد Secure Launch طبقة حماية على مستوى الإقلاع، قُدمت لأول مرة في ويندوز 10، وتهدف لحماية الجهاز من التهديدات التي تستهدف البرمجيات الثابتة والبيئة المبكرة لنظام التشغيل.

حل مؤقت عبر موجه الأوامر بدل الإغلاق بالطريقة القسرية

إلى حين إصدار تصحيح دائم، توصي مايكروسوفت والموقع التقني الذي رصد المشكلة بالاعتماد على موجّه الأوامر (Command Prompt) لإيقاف تشغيل الجهاز بالطريقة الآمنة. يمكن للمستخدم تنفيذ الخطوات التالية على الأجهزة المتضررة:

فتح قائمة Start وكتابة cmd في خانة البحث، ثم الضغط على Enter لفتح نافذة Command Prompt.

كتابة الأمر التالي داخل النافذة ثم الضغط على Enter:
shutdown /s /t 0

يُعد استخدام أمر الإيقاف عبر موجه الأوامر أكثر أمانًا من اللجوء إلى الإغلاق القسري من زر التشغيل الفيزيائي، الذي قد يؤدي إلى فقدان البيانات غير المحفوظة أو تلف بعض الملفات في الحالات الأسوأ. 

في المقابل، لا يتوفر حتى الآن حل مضمون لميزة الإسبات (Hibernate)، رغم إمكانية محاولة استخدام الأمر shutdown /h لمن يواجهون المشكلة، من دون تأكيد رسمي لنجاحه على كل الأجهزة.

مشكلات إضافية تطال Azure Virtual Desktop وWindows 365 وOutlook

لا يقتصر أثر حزمة تحديث يناير على مشكلة إيقاف التشغيل، إذ تؤكد مايكروسوفت أيضًا وجود مشكلة في الاتصال بخدمات Azure Virtual Desktop بعد تثبيت التحديث. 

بعض المستخدمين أبلغوا عن عدم القدرة على الاتصال أو المصادقة مع Azure Virtual Desktop، إلى جانب تعذر الوصول إلى خدمة Windows 365 عبر تطبيق Windows المخصص لها.

قدمت الشركة حلولًا مؤقتة؛ منها استخدام عميل Remote Desktop كبديل للوصول إلى Azure Virtual Desktop، والاعتماد على واجهة الويب لخدمة Windows App للوصول إلى Windows 365 بدل التطبيق حتى حل المشكلة نهائيًا. 

وفي منشور دعم منفصل، اعترفت مايكروسوفت كذلك بظهور مشكلة جديدة في Outlook لدى بعض مستخدمي حسابات POP بعد تثبيت تحديث ويندوز الأخير، حيث يواجهون تجمد التطبيق أو عدم إعادة تشغيله بشكل سليم بعد إغلاقه.

تصف مايكروسوفت هذه الأعطال بأنها “مشكلات ناشئة” لا تزال قيد الرصد، وتؤكد أن العمل جارٍ على تجميع كل الأعراض وإصدار إصلاح شامل عبر تحديث لاحق يعالج أخطاء إيقاف التشغيل والاتصال والخروج من Outlook ضمن حزمة إصلاحات واحدة في الفترة المقبلة.

Windows 11 Windows تقارير تقنية

