تحديث أمني في ويندوز 11 يتسبّب في عطل زر إيقاف التشغيل

حذّرت تقارير تقنية من أن التحديث الأمني لشهر يناير 2026 في ويندوز 11 (التحديث KB5073455) يتسبب في خلل يمنع بعض الأجهزة من الإغلاق أو الدخول في وضع الإسبات بعد تثبيته.

وبدلًا من إيقاف التشغيل أو الإسبات عند الضغط على الزر المخصص لذلك، تقوم الأجهزة المتضررة بإعادة التشغيل تلقائيًا، ما أربك عددًا من المستخدمين في بيئات العمل والمنزل.

أقرّت مايكروسوفت بالمشكلة في صفحة حالة إصدارات ويندوز، موضحة أن العطل يؤثر على نسخ Windows 11 Enterprise وWindows 11 IoT فقط، وعلى الأجهزة التي تكون فيها ميزة Secure Launch مفعّلة.

وتُعد Secure Launch طبقة حماية على مستوى الإقلاع، قُدمت لأول مرة في ويندوز 10، وتهدف لحماية الجهاز من التهديدات التي تستهدف البرمجيات الثابتة والبيئة المبكرة لنظام التشغيل.

حل مؤقت عبر موجه الأوامر بدل الإغلاق بالطريقة القسرية

إلى حين إصدار تصحيح دائم، توصي مايكروسوفت والموقع التقني الذي رصد المشكلة بالاعتماد على موجّه الأوامر (Command Prompt) لإيقاف تشغيل الجهاز بالطريقة الآمنة. يمكن للمستخدم تنفيذ الخطوات التالية على الأجهزة المتضررة:

فتح قائمة Start وكتابة cmd في خانة البحث، ثم الضغط على Enter لفتح نافذة Command Prompt.

كتابة الأمر التالي داخل النافذة ثم الضغط على Enter:

shutdown /s /t 0

يُعد استخدام أمر الإيقاف عبر موجه الأوامر أكثر أمانًا من اللجوء إلى الإغلاق القسري من زر التشغيل الفيزيائي، الذي قد يؤدي إلى فقدان البيانات غير المحفوظة أو تلف بعض الملفات في الحالات الأسوأ.

في المقابل، لا يتوفر حتى الآن حل مضمون لميزة الإسبات (Hibernate)، رغم إمكانية محاولة استخدام الأمر shutdown /h لمن يواجهون المشكلة، من دون تأكيد رسمي لنجاحه على كل الأجهزة.

مشكلات إضافية تطال Azure Virtual Desktop وWindows 365 وOutlook

لا يقتصر أثر حزمة تحديث يناير على مشكلة إيقاف التشغيل، إذ تؤكد مايكروسوفت أيضًا وجود مشكلة في الاتصال بخدمات Azure Virtual Desktop بعد تثبيت التحديث.

بعض المستخدمين أبلغوا عن عدم القدرة على الاتصال أو المصادقة مع Azure Virtual Desktop، إلى جانب تعذر الوصول إلى خدمة Windows 365 عبر تطبيق Windows المخصص لها.

قدمت الشركة حلولًا مؤقتة؛ منها استخدام عميل Remote Desktop كبديل للوصول إلى Azure Virtual Desktop، والاعتماد على واجهة الويب لخدمة Windows App للوصول إلى Windows 365 بدل التطبيق حتى حل المشكلة نهائيًا.

وفي منشور دعم منفصل، اعترفت مايكروسوفت كذلك بظهور مشكلة جديدة في Outlook لدى بعض مستخدمي حسابات POP بعد تثبيت تحديث ويندوز الأخير، حيث يواجهون تجمد التطبيق أو عدم إعادة تشغيله بشكل سليم بعد إغلاقه.

تصف مايكروسوفت هذه الأعطال بأنها “مشكلات ناشئة” لا تزال قيد الرصد، وتؤكد أن العمل جارٍ على تجميع كل الأعراض وإصدار إصلاح شامل عبر تحديث لاحق يعالج أخطاء إيقاف التشغيل والاتصال والخروج من Outlook ضمن حزمة إصلاحات واحدة في الفترة المقبلة.