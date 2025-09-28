مايكروسوفت تصنف الصور تلقائيا بالذكاء الاصطناعي في Windows 11

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثا جديدا لتطبيق الصور على نظام Windows 11 لمشتركي برنامج Insider، يهدف إلى تنظيم مكتبات الصور الكبيرة بطريقة أكثر سهولة.

يعتمد التطبيق ابتداء من الإصدار 2025.11090.25001.0، على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء تصنيف تلقائي للصور على الأجهزة المتوافقة، حيث يقوم بتحليل مكتبة الصور وإنشاء فئات مختلفة مثل لقطات الشاشة، الإيصالات، الوثائق، الملاحظات، وغيرها، مما يسهل على المستخدمين تصفح الصور.

تظهر الفئات التي يتم إنشاؤها في شريط التنقل الأيسر ضمن قائمة الفئات، كما يمكن العثور على الصور المصنفة عبر شريط البحث.

ويتميز التطبيق بقدرته على التعرف على الصور بغض النظر عن اللغة المكتوبة عليها، مما يعني أن الإيصالات من دول مختلفة ستصنف وتوضع في الفئة المناسبة بشكل صحيح.

الفئات التلقائية في تطبيق الصور على Windows 11

رغم دقة الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يحدث خطأ، لذا تسمح مايكروسوفت للمستخدمين بتعديل الفئات يدويا وتقديم ملاحظات حول التصنيفات.

وفي الوقت الحالي، يقتصر التطبيق على إنشاء أربع فئات فقط هي: لقطات الشاشة، الإيصالات، وثائق الهوية، والملاحظات، ومن القيود الأخرى أن التصنيف التلقائي يعمل فقط على أجهزة Copilot+ التي تمتاز بوحدات معالجة عصبية متقدمة.

ميزات إضافية في التحديث

إلى جانب التصنيف التلقائي، يقدم التحديث ميزة Super Resolution على أجهزة Copilot+ المزودة بمعالجات Intel وSnapdragon وAMD، بما في ذلك شرائح Snapdragon X، شرائح AMD Ryzen AI، ومعالجات Intel Core Ultra من السلسلة 200.

وهناك شائعات عن نية إنتل تقديم قدرات Copilot+ لأجهزة الكمبيوتر المكتبية ضمن تشكيلة جديدة، لكن هذه الميزات حاليا متاحة فقط على الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وبعض أجهزة الكمبيوتر الصغيرة.

يمكن للمستخدمين تحديث تطبيق الصور يدويا أو السماح لمايكروسوفت ستور بإجراء التحديث تلقائيا، حيث لم يعد بإمكان المستخدمين تعطيل تحديثات التطبيقات، مما يعني أنهم سيحصلون على الإصدار الجديد عاجلا أم آجلا.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزات الجديدة سيتم طرحها بشكل تدريجي، وقد لا تكون متاحة للجميع فورا.