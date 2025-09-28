قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة والتميز في الشرق الأوسط،
اختتام المؤتمر العلمي الثالث لشفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر
اتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي يُكلف مصطفى صابر برئاسة شعبة الذهب والمجوهرات
بدون رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز في رجلة رواندا
تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تصنف الصور تلقائيا بالذكاء الاصطناعي في Windows 11

مايكروسوفت
مايكروسوفت
شيماء عبد المنعم

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثا جديدا لتطبيق الصور على نظام Windows 11 لمشتركي برنامج Insider، يهدف إلى تنظيم مكتبات الصور الكبيرة بطريقة أكثر سهولة. 

يعتمد التطبيق ابتداء من الإصدار 2025.11090.25001.0، على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء تصنيف تلقائي للصور على الأجهزة المتوافقة، حيث يقوم بتحليل مكتبة الصور وإنشاء فئات مختلفة مثل لقطات الشاشة، الإيصالات، الوثائق، الملاحظات، وغيرها، مما يسهل على المستخدمين تصفح الصور.

تظهر الفئات التي يتم إنشاؤها في شريط التنقل الأيسر ضمن قائمة الفئات، كما يمكن العثور على الصور المصنفة عبر شريط البحث. 

ويتميز التطبيق بقدرته على التعرف على الصور بغض النظر عن اللغة المكتوبة عليها، مما يعني أن الإيصالات من دول مختلفة ستصنف وتوضع في الفئة المناسبة بشكل صحيح.

الفئات التلقائية في تطبيق الصور على Windows 11

رغم دقة الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يحدث خطأ، لذا تسمح مايكروسوفت للمستخدمين بتعديل الفئات يدويا وتقديم ملاحظات حول التصنيفات. 

وفي الوقت الحالي، يقتصر التطبيق على إنشاء أربع فئات فقط هي: لقطات الشاشة، الإيصالات، وثائق الهوية، والملاحظات، ومن القيود الأخرى أن التصنيف التلقائي يعمل فقط على أجهزة Copilot+ التي تمتاز بوحدات معالجة عصبية متقدمة.

ميزات إضافية في التحديث

إلى جانب التصنيف التلقائي، يقدم التحديث ميزة Super Resolution على أجهزة Copilot+ المزودة بمعالجات Intel وSnapdragon وAMD، بما في ذلك شرائح Snapdragon X، شرائح AMD Ryzen AI، ومعالجات Intel Core Ultra من السلسلة 200. 

وهناك شائعات عن نية إنتل تقديم قدرات Copilot+ لأجهزة الكمبيوتر المكتبية ضمن تشكيلة جديدة، لكن هذه الميزات حاليا متاحة فقط على الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وبعض أجهزة الكمبيوتر الصغيرة.

يمكن للمستخدمين تحديث تطبيق الصور يدويا أو السماح لمايكروسوفت ستور بإجراء التحديث تلقائيا، حيث لم يعد بإمكان المستخدمين تعطيل تحديثات التطبيقات، مما يعني أنهم سيحصلون على الإصدار الجديد عاجلا أم آجلا. 

وتجدر الإشارة إلى أن الميزات الجديدة سيتم طرحها بشكل تدريجي، وقد لا تكون متاحة للجميع فورا.

