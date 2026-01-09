قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 13 يوما .. الحكومة تزف خبرا سعيد للمصريين| تفاصيل

محمد يحيي

تعتزم وزارة المالية خلال الـ13 يومًا المقبلة؛ البدء في ضرف أول رواتب العاملين بالدولة خلال العام الميلادي الجديد لكل الموظفين بالدولة بمختلف درجاتهم الوظيفية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يناير 2026 بإعتباره أول راتب في هذا العام لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية على مختلف الوزارات والهيئات المستقلة والتابعة.

زيادة المرتبات في يوليو 2025

مرتبات شهر يناير 2026

وقالت وزارة المالية إن أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية، سوف يتقاضي موظفوها مرتبات شهر يناير 2026 اعتبارا من الخميس الموافق 22 من يناير الجاري.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 206 

يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2026 لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الخميس الموافق 22 يناير حتى الأربعاء الموافق 28 يناير 2026

وخلال الـ5 أيام ستقوم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين عن شهر ديسمبر الجاري شاملة زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الاستثنائية والدورية التي كان قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوليو الماضي.

المرتبات والمعاشات

 الفئات المستحقة لمرتبات يناير 2026

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 وهم من الموظفين:

  • المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة
  • الجهات المعنية بصرف الرواتب
  • موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

  • الموازنة العامة
  • الوحدات الخدمية
  • الهيئات المحلية
  • الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
  • زيادة المرتبات
تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

مواعيد صرف المرتبات

يتم صرف مرتبات شهر يناير 2026 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الخميس الموافق 22 يناير حتى الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة الخميس الموافق 22 يناير الجاري ثم استكمالها في الفترة من الأحد 24 يناير حتي الآربعاء 27 يناير الحالي ولمدة 4 أيام متصلة

زيادة المرتبات

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.

