قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا تجمد الأصول المرتبطة بالرئيس الفنزويلي في البنوك
ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المالية: تعديلات حد الإعفاء من الضريبة العقارية في مصلحة المواطن

وزير المالية
وزير المالية
هاني حسين

علق شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على رفض مجلس الشيوخ مقترح الحكومة حول حد الإعفاء من الضريبة العقارية .

وقال شريف الكيلاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" حد الإعفاء من الضريبة العقارية للوحدات قبل مقترح الحكومة هو 24 الف جنيه كقيمة إيجارية في السنة والمقترح يستهدف رفع حد الإعفاء للضريبة العقارية لـ 50 الف جنيه للقيمة الإيجارية ".

وتابع شريف الكيلاني :" القانون صدر في 2008 وتم العمل به منذ عام 2012 وأول تقييم للعقارات كان في 2022 وعندنا حد أقصى لزيادة قيمة العقارات طبقا للقانون وهو 30 % فقط ".

وأكمل شريف الكيلاني :" التعديلات التشريعية التي نتقدم بها فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية في مصلحة المواطن ".

ورفض مجلس الشيوخ اقتراح وزير المالية، أحمد كجوك بإعفاء العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 60 ألف جنيه من الضريبة العقارية.

ووافق المجلس على تعديل النص الوارد من الحكومة الذي ينص على إعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية عن مائة ألف جنيه.

جاء ذلك بعد مناقشات على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بعدما أكد وزير المالية أحمد كجوك الحكومة تسمك بالنص على إعفاء العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية سنويا عن 50 ألف جنيه.

وأمام مقترح لجنة الشئون المالية برفع القيمة إلى 100 ألف جنيه، ومطالب عدد من الأعضاء بزيادتها إلى 200 ألف جنيه، سأل رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة عن القيمة التي يمكن أن تصل لها الحكومة، وقال للوزير "أنت قلت ممكن ترفع الخمسين لكن سكتت؟ ترفع لكام؟".

رد وزير المالية، أحمد كجوك "نحن مقدرون جدا الجهد والموضوعية والمهنية وأقصى حاجة نطلع لها 60 ألف جنيه والأمر في النهاية لكم"، مضيفًا " لا انظر تحت قدمي ونفتح صفحة جديدة مع كل الناس وهذا الرقم فوق قدراتنا وتقديراتنا، ونرى أنه مزيد من التسهيل".

المالية وزير المالية التعديلات الضريبة العقارية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

الدواجن

اتحاد منتجي الدواجن: زيادة المعروض الضمان الوحيد لعدم ارتفاع الأسعار

هاني سري الدين

هاني سري الدين يطرح برنامج إصلاح شامل لإعادة الوفد إلى قيادة التيار الوطني

هاني سري الدين

هاني سري الدين: الترشح لرئاسة الوفد شرف تاريخي والحزب بحاجة إلى رؤية

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد