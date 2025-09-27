في تطور مفاجئ.. مايكروسوفت تعرض دعما مجانيا لمستخدمي ويندوز 10

ابتداء من الشهر المقبل، سيتوقف دعم ويندوز 10 بشكل رسمي، لكن الوضع ليس كما يبدو تماما، في خطوة قد تكون استجابة لتوقعات الشركة، قررت مايكروسوفت منح مستخدمي ويندوز 10 عاما إضافيا من التحديثات الأمنية.

ولكن للحصول على هذه التحديثات، سيكون على بعض مستخدمي ويندوز 10 دفع رسوم أو القيام ببعض الإجراءات الخاصة.

ويندوز 10 سيتوقف عن الدعم رسميا الشهر المقبل

تشمل المتطلبات الجديدة تفعيل النسخ الاحتياطي من خلال حساب مايكروسوفت، أو استخدام نقاط مايكروسوفت ريواردز، أو دفع 30 دولارا.

تأتي هذه السياسة الجديدة مع استثناء بعض الدول الأوروبية التي اعترضت على هذه الشروط، معتبرة أنها قد تتعارض مع قانون الأسواق الرقمية لعام 2022، الذي يحظر على الشركات الكبرى فرض قيود على الوصول إلى المنتجات أو الخدمات استنادا إلى شروط مرتبطة بمنتجات أخرى تابعة لنفس الشركة.

استجابة لذلك، أعلنت مايكروسوفت عن تعديل إجراءات التسجيل لمستخدمي منطقة الاقتصاد الأوروبي EEA، حيث لن يحتاج مستخدمو ويندوز 10 في هذه المنطقة إلى تفعيل النسخ الاحتياطي أو دفع الرسوم أو استخدام النقاط للحصول على التحديثات الأمنية حتى 14 أكتوبر 2026.

وأكدت مايكروسوفت التغيير في سياستها امتثالا للقوانين المحلية، وذلك في تصريح لموقع Windows Central.

أما في باقي أنحاء العالم، فسيظل الحصول على التحديثات الأمنية يتطلب من المستخدمين دفع الرسوم أو إتمام بعض الإجراءات.

ومع ذلك، فقد تراجعت مايكروسوفت عن مهلة أكتوبر 2025 في عدة مناسبات، ربما بسبب العدد الكبير من مستخدمي ويندوز الذين لم يقوموا بالترقية إلى ويندوز 11 بعد.

الوضع الحالي مختلف تماما عما كان عليه عندما توقفت مايكروسوفت عن دعم ويندوز 8، حيث أصبح العديد من المستخدمين يعتمدون بشكل كامل على الهواتف الذكية في حياتهم الرقمية، بينما لا يبحث الكثيرون عن شراء أجهزة كمبيوتر جديدة باهظة الثمن، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت مايكروسوفت ستغير سياستها مرة أخرى بعد عام من الآن.