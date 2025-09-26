قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
الصحة: التطعيمات الروتينية أنقذت أرواح أكثر من 154مليون شخص خلال 50 عاما
بعد اتفاق الرياض وإسلام آباد| حقيقة ما يُثار عن دفاع مشترك بين الإمارات والهند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تنهي تعاونها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد فضيحة التجسس

مايكروسوفت
مايكروسوفت
شيماء عبد المنعم

أفادت صحيفة “ذا جارديان”، بأن شركة مايكروسوفت أوقفت بشكل رسمي وصول وحدة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي إلى بعض خدماتها السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن تبين أن الوحدة كانت تستخدم منصة Azure لتخزين ومعالجة ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن برنامج تجسس واسع النطاق.

ووفقا لمصادر مطلعة، أبلغت مايكروسوفت المسؤولين الإسرائيليين في نهاية الأسبوع الماضي بأن وحدة 8200 انتهكت شروط استخدام خدماتها، بعد تحقيق مشترك أجرته صحيفة “ذا جارديان” بالتعاون مع مجلة +972 ومنصة Local Call العبرية، كشف استخدام مركز بيانات تابع لـ مايكروسوفت في هولندا لتخزين نحو 8000 تيرابايت من المكالمات المراقبة.

مليون مكالمة في الساعة

أظهرت التحقيقات أن وحدة 8200، والتي تعادل وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA في مهامها، استخدمت قدرات Azure لتطوير نظام مراقبة ضخم يمكن ضباطها من تسجيل وتحليل المكالمات الهاتفية لملايين الفلسطينيين بشكل فوري.

ووصف مسؤولون سابقون في الوحدة المشروع بأنه كان يعمل وفق مبدأ داخلي: “مليون مكالمة في الساعة”.

بدأ التعاون بين الطرفين بعد لقاء جمع الرئيس التنفيذي لـ مايكروسوفت ساتيا ناديلا بقائد الوحدة آنذاك يوسي ساريئيل في عام 2021.

مايكروسوفت

مايكروسوفت لا ندعم مراقبة المدنيين

في أعقاب نشر التحقيق، أطلقت مايكروسوفت مراجعة عاجلة أجرتها شركة محاماة أمريكية مستقلة، وأسفرت النتائج الأولية عن قرار إلغاء وصول وحدة 8200 إلى خدمات تخزين البيانات وبعض أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البرنامج التجسسي.

وفي رسالة داخلية اطلعت عليها الصحيفة، قال براد سميث، نائب رئيس مايكروسوفت: “نحن لا نقدم تقنيات تستخدم في المراقبة الجماعية للمدنيين. لقد التزمنا بهذا المبدأ في كل بلد نتعامل معه، ونكرره منذ أكثر من عقدين”.

بيانات حساسة غادرت أوروبا

أكدت المصادر أن الوحدة سارعت بعد نشر التحقيق إلى نقل البيانات الحساسة من مراكز مايكروسوفت الأوروبية، ويعتقد أنها بصدد نقلها إلى منصة Amazon Web Services، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي أو أمازون حول الأمر.

ضغوط داخلية واحتجاجات

جاء قرار مايكروسوفت وسط ضغوط متزايدة من موظفين ومستثمرين، بالإضافة إلى حملة أطلقها موظفون بعنوان “لا لـ Azure في خدمة الفصل العنصري”، تطالب بقطع كل أشكال التعاون مع الجيش الإسرائيلي.

كما شهدت مقرات الشركة في الولايات المتحدة وأوروبا احتجاجات بعد تسريب المعلومات حول استخدام التكنولوجيا في تحديد أهداف الضربات الجوية في غزة.

دعم للهجوم على غزة

رغم أن تركيز البرنامج كان في البداية على الضفة الغربية، إلا أن تحقيقات لاحقة أظهرت أن المنصة السحابية استخدمت أيضا خلال الحملة العسكرية في غزة، حيث تم استخدام بيانات الاتصالات لتحديد مواقع قصف، ضمن حرب خلفت أكثر من 65000 قتيل فلسطيني – معظمهم من المدنيين – وتسببت في كارثة إنسانية وتجويع جماعي.

علاقات مستمرة رغم الإنهاء الجزئي

ورغم قرار الإنهاء، أكدت الشركة أن علاقتها التجارية الأوسع مع الجيش الإسرائيلي لا تزال قائمة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات في إسرائيل حول الاعتماد على شركات تكنولوجيا أمريكية لتخزين بيانات عسكرية بالغة الحساسية في خوادم أجنبية.

مايكروسوفت برنامج تجسس إسرائيلي مراقبة الفلسطينيين فضيحة تجسس إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

جيش الاحتلال

مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي

ترشيحاتنا

حملات تموينية

المنوفية: ضبط 34 طن زيت وأرز مجهول المصدر وتحرير 230 محضر تمويني

نقل المصابين للمستشفى

بسبب وجبة فاسدة.. إصابة 4 أشخاص بالتسمم في أبو قرقاص بالمنيا

أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية

محافظ أسيوط: استمرار حملات تطهير الترع والمصارف لضمان وصول المياه للمزارعين

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد