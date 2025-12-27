قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا
إسلام مقلد

أسفرت نتائج الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية عن تحديد أول المنتخبات التي ودعت المنافسات رسميًا، بعد تعثرها في أول جولتين وعدم امتلاكها أي فرصة حسابية للاستمرار في البطولة المقامة بالمغرب.

وشهدت الجولة تعادل منتخب السنغال مع نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف لكل فريق، في مباراة لم تخدم حسابات بعض منتخبات المجموعة الرابعة، فيما نجح منتخب بنين في تحقيق فوز مهم على حساب بوتسوانا، ليعقد موقف الأخير بشكل نهائي.

تذيل بوتسوانا للمجموعة

وبهذه النتائج، تذيل منتخب بوتسوانا جدول ترتيب مجموعته دون أي رصيد من النقاط، ليصبح أول المنتخبات التي تغادر كأس الأمم الأفريقية رسميًا، دون انتظار نتائج الجولة الثالثة من دور المجموعات.

خروج بوتسوانا

وجاء خروج بوتسوانا المبكر نتيجة الخسارتين المتتاليتين في أول مباراتين، ما أفقده أي فرصة في المنافسة على بطاقات التأهل، سواء المباشر أو ضمن أفضل الثوالث، ليودع البطولة في مرحلة مبكرة مع انطلاقها الفعلي.

فوز منتخب بنين على بوتسوانا

حقق منتخب بنين فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب بوتسوانا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

أقيمت المباراة على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات السنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبنين، وبوتسوانا.

سجل منتخب بنين هدف المباراة الوحيد خلال الشوط الأول، عن طريق اللاعب يوهان روشي في الدقيقة 29، بعد هجمة منظمة استغل خلالها ارتباك دفاع بوتسوانا، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية أعادت الفريق إلى دائرة المنافسة على التأهل.

وشهد الشوط الأول أفضلية واضحة لمنتخب بنين من حيث الاستحواذ، حيث بلغت نسبة حيازة الكرة 60.2% مقابل 39.8% لصالح بوتسوانا، بينما جاءت التسديدات على المرمى متكافئة بواقع تسديدة واحدة لكل فريق، في شوط اتسم بالحذر الدفاعي من الجانبين.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب بوتسوانا تعديل النتيجة، إلا أن التنظيم الدفاعي لمنتخب بنين وتألق خط الظهر حال دون استقبال أي أهداف، ليحافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع منتخب بنين رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، خلف السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللذين يمتلكان الرصيد ذاته، بينما ظل منتخب بوتسوانا في المركز الرابع دون نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

ويعد منتخب بنين أحد المنتخبات المرشحة لملاقاة منتخب مصر في دور الـ16، حال تداخل الحسابات النهائية للمجموعات، ما يمنح المباراة المقبلة للفريق البنيني أهمية مضاعفة في تحديد ملامح مشواره بالبطولة.

وتستمر منافسات المجموعة الرابعة وسط صراع قوي على بطاقات التأهل، في ظل تقارب المستوى بين المنتخبات، وترقب الجماهير لمصير المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية من كأس أمم أفريقيا 2025.

بطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب منتخب السنغال الكونغو الديمقراطية منتخب بنين بوتسوانا منتخب بوتسوانا

