إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
رياضة

الشوط الأول.. السنغال تتقدم على بوتسوانا بهدف دون رد في أمم أفريقيا

منتخب السنغال
منتخب السنغال
عبدالله هشام

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم  منتخب السنغال على منافسه بوتسوانا بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية

سجل هدف منتخب السنغال عن طريق نيكولاس جاكسون في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

تشكيل السنغال كل من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكوبس،موسى نياخات.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، كريبان دياتا، باب جايي.

خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إيليمان ندياي، إسماعيلا سا

ويجلس على الدكة :
يهفان ضيوف، مامادو سار، عبد الله سيك، إسماعيلا سيس، محمدو ديارا، لامين كامارا، بولاي ديا، باب ندياي، باب ماتار سار، محمدو ديالو، شيخ سابالي، موري دياو، أنطوان ميندي، إبراهيم مباي، مامادو لامين كامارا.

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

قطع المياه

مساء الجمعة| قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة ..تعرف عليها

نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمغاغة

بتكليف من محافظ المنيا.. نائب المحافظ يتفقد المركز التكنولوجي بمغاغة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

جهود متنوعة

أهالى قرية غرب أسوان يشكرون الرئيس السيسى لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية بمبادرة "حياة كريمة "

بالصور

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

