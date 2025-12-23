الشوط الأول.. السنغال تتقدم على بوتسوانا بهدف دون رد في أمم أفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب السنغال على منافسه بوتسوانا بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية

سجل هدف منتخب السنغال عن طريق نيكولاس جاكسون في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

تشكيل السنغال كل من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكوبس،موسى نياخات.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، كريبان دياتا، باب جايي.

خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إيليمان ندياي، إسماعيلا سا

ويجلس على الدكة :

يهفان ضيوف، مامادو سار، عبد الله سيك، إسماعيلا سيس، محمدو ديارا، لامين كامارا، بولاي ديا، باب ندياي، باب ماتار سار، محمدو ديالو، شيخ سابالي، موري دياو، أنطوان ميندي، إبراهيم مباي، مامادو لامين كامارا.