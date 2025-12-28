قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدردير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تداعيات لقاء نتنياهو–ترامب على الأمن
غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة اليوم ببطولة كأس مصر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025
دعاء اليوم 8 رجب .. بـ 4 كلمات يبسط الله عليك ما حظر من رزقك
بخطوات بسيطة.. كيفية استبدال التوكتوك بسيارات كيوت
برلماني: هناك ترتيبات اقتصادية لعقد صفقات مُماثلة لرأس الحكمة
نتنياهو يلتقي ترامب في فلوريدا.. صحف عبرية تكشف سعي إسرائيل لمنع إعادة إعمار غزة
حالة غير طبيعية .. إلغاء 10 آلاف رحلة جوية بالولايات المتحدة
أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد عند باب المندب في الصومال.. والأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة| أخبار التوك شو
بدء امتحانات نصف العام 2026 في المواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة
باولو: حسام حسن صنع حالة وروحًا جيدة داخل منتخب مصر.. وسنتوّج باللقب في هذه الحالة
أخبار البلد

بدء امتحانات نصف العام 2026 في المواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة

ياسمين بدوي

تشهد مدارس محافظة الجيزة اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 بدء امتحانات نصف العام 2026 في المواد غير المضافة للمجموع و المستوى الرفيع .

May be an image of ‎text that says '‎ممراقل. SEMLA علیم التلیمیا محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة إدارة الدقى التعليمية جدول امتحان خارج المجموع والمستوي الرفيع للصف الخامس الابتدائي رسمي ٢٢-٢٢٢٠ الفصل الدراسي الاول المدة صباحي المادة ساعة ١٠:٠٠٠ اليوموالتاريخ ۹:٠٠ ICT الاحد ساعة ونصف ١٠:٣٠ ٢٠٢٢/٢٢/٨ ۹۹:۰٠ التربية الدينية الاربعاء ٢٠٠/٢٢/١٣١١‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎ปปน االمقو العلت وولول محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة إدارة الدقي التعليمية جدول امتحان خارج المجموع والمستوي الرفيع للصف السادس الابتدائي (رسمي) ( الفصل الدراسي الاول ٢٥ ٢٢٠٠٠٢٠ المدة صباحي الي المادة ساعة اليوموالتاريخ ١٠:٠٠ ۹:۰٠ ICT الاحد ساعة ونصف ۲۲۰/۲۲۸ ١٠:٣٠ ٩:٠٠ التربية الدينية الاربعاء ٢۲۰/٢٢/۳۱۱‎'‎
May be an image of ticket stub and text
May be an image of ‎text that says '‎শহয়াম AM محافظة الجيزة 4NS إدارة بولای الدکرور مدرسة الثانوية بنین ولاق الدكرور جدول امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع للعام الدراسي ٢۰٢٥ ٢٠٢٦/ الاربعاء ٢٠١٠/٢٢/١ الاثنين ٢٠٢٢/٢٢/٩ التربية الدينية الأحد ٢٠٢٢/٢٢/٢٢٨ الصف البرمجة والذكاء الاصطناعى التربية الوطنية ......... الأول الثانوي التربية الدينية الثاني الثانوي ملاحظه هامه طلاب المنازل امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي نظري فقط يعتمد مديرة المدرسة i امل عبدالمنعم‎'‎
May be an image of ticket stub and text

 وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أن امتحانات نصف العام 2026 في المواد خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع  من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء 31/12/2025.

May be an image of ticket stub, map and text

وكان قد وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة،  مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق لرفع درجة الاستعداد بالمدارس لاستقبال الامتحانات، والتأكد من جاهزية جميع اللجان المقرر عقد الامتحانات بها، مع المتابعة الدورية لاستعدادات الإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة.

كما شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة،  على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة منع أي تعديات أو إشغالات بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع مظاهر العشوائية والضوضاء، بما يسهم في توفير المناخ الملائم للطلاب، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتيسير الحركة المرورية بمحيط اللجان، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.

ومن جانبها .. أصدرت الدكتورة نجوى عبد المعطي ، مدير عام إدارة الهرم التعليمية تنبيهات عاجلة شددت خلالها على جميع مديري مدارس إدارة الهرم التعليمية، بضرورة التأكيد على طلاب المدارس بضرورة الإلتزام الكامل بتعليمات وضوابط الامتحانات

وأكدت مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أن هناك عدة محظورات يجب على الطلاب الإلتزام بتجنب الوقوع فيها في لجان امتحانات نصف العام 2026 ، لتحقيق مبدأ الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ، مشيرةً إلى أن هذه المحظورات هي :

  •  الغش بجميع أشكاله.
  •  استخدام أوراق أو ملاحظات غير مصرح بها.
  •  استخدام الهواتف المحمولة أو السماعات الذكية.
  •  حيازة أدوات غير مسموح بها داخل اللجنة(مثل الهاتف المحمول أو الساعة الذكية أو أي جهاز إلكتروني حتى وإن لم يُستخدم).
  •  التحدث أو التواصل مع الطلاب أثناء الامتحان.
  •  تبديل أوراق الإجابة أو محاولة الانتحال.
  •  إحداث فوضى أو تشويش داخل اللجنة.
  •  الخروج من اللجنة دون إذن أو محاولة إخراج ورقة الأسئلة أو الإجابة خارج القاعة.
  •  عدم الإلتزام بالوقت أو التعليمات المنظمة لأعمال الامتحان
امتحانات نصف العام 2026 امتحانات نصف العام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

