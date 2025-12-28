بدء امتحانات نصف العام 2026 في المواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة

تشهد مدارس محافظة الجيزة اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 بدء امتحانات نصف العام 2026 في المواد غير المضافة للمجموع و المستوى الرفيع .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أن امتحانات نصف العام 2026 في المواد خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء 31/12/2025.

وكان قد وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق لرفع درجة الاستعداد بالمدارس لاستقبال الامتحانات، والتأكد من جاهزية جميع اللجان المقرر عقد الامتحانات بها، مع المتابعة الدورية لاستعدادات الإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة.

كما شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة منع أي تعديات أو إشغالات بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع مظاهر العشوائية والضوضاء، بما يسهم في توفير المناخ الملائم للطلاب، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتيسير الحركة المرورية بمحيط اللجان، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.

ومن جانبها .. أصدرت الدكتورة نجوى عبد المعطي ، مدير عام إدارة الهرم التعليمية تنبيهات عاجلة شددت خلالها على جميع مديري مدارس إدارة الهرم التعليمية، بضرورة التأكيد على طلاب المدارس بضرورة الإلتزام الكامل بتعليمات وضوابط الامتحانات

وأكدت مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أن هناك عدة محظورات يجب على الطلاب الإلتزام بتجنب الوقوع فيها في لجان امتحانات نصف العام 2026 ، لتحقيق مبدأ الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ، مشيرةً إلى أن هذه المحظورات هي :