مديريات التعليم: أعياد المسيحيين اجازة للطلاب في جدول امتحانات نصف العام

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، مراعاة أعياد المسيحيين ، أثناء اعداد جدول امتحانات نصف العام 2026

حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام 2026 ستتوقف أيام ٦ ، و٧ ، و٨ يناير ٢٠٢٦ ( بمناسبة أعياد الميلاد ) ويوم الإثنين الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٦ بمناسبة عيد الغطاس.

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على إحكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026

وأشارت مديريات التربية والتعليم إلى أنه جاري مراجعة خطة توزيع الملاحظين والمراقبين بما يحقق العدالة والكفاءة في امتحانات نصف العام 2026 ، مؤكدةً على الإهتمام بجاهزية المدارس ومقار لجان امتحانات نصف العام 2026 من حيث النظافة والإضاءة والتهوية والأمن.

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية معوقات قد تعترض سير امتحانات نصف العام 2026 ، و التدخل الفوري لحلها ، مؤكدة على صدور تعليمات مشددة بضرورة منع الغش بكافة صوره وتطبيق القوانين واللوائح بكل حزم بجميع لجان امتحانات نصف العام 2026.



وكانت قد أعلنت المدارس تحذيرات هامة لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نصف العام 2026

وقد شملت تحذيرات وتنبيهات المدارس للطلاب بشأن امتحانات نصف العام 2026 ما يلي :