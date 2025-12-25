قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مديريات التعليم: أعياد المسيحيين اجازة للطلاب في جدول امتحانات نصف العام

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، مراعاة أعياد المسيحيين ، أثناء اعداد جدول امتحانات نصف العام 2026 

حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام 2026  ستتوقف أيام ٦ ، و٧ ، و٨ يناير ٢٠٢٦ ( بمناسبة أعياد الميلاد ) ويوم الإثنين الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٦ بمناسبة عيد الغطاس.

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على إحكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026

وأشارت مديريات التربية والتعليم إلى أنه جاري مراجعة خطة توزيع الملاحظين والمراقبين بما يحقق العدالة والكفاءة في امتحانات نصف العام 2026 ، مؤكدةً على الإهتمام بجاهزية المدارس ومقار لجان امتحانات نصف العام 2026 من حيث النظافة والإضاءة والتهوية والأمن.

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية معوقات قد تعترض سير امتحانات نصف العام 2026 ، و التدخل الفوري لحلها ، مؤكدة على صدور تعليمات مشددة بضرورة منع الغش بكافة صوره وتطبيق القوانين واللوائح بكل حزم بجميع لجان امتحانات نصف العام 2026.
 

وكانت قد أعلنت المدارس تحذيرات هامة لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نصف العام 2026 

وقد شملت تحذيرات وتنبيهات المدارس للطلاب بشأن امتحانات نصف العام 2026 ما يلي :

  • منع ارتداء زي مخالف في لجان امتحانات نصف العام 2026 وضرورة الالتزام بالزى المدرسي ، حيث لن يسمح بالدخول للطلاب المخالفين .
  • ممنوع منعا باتا دخول المدرسة أو لجنة الامتحانات بالموبايل.
  • لا يسمح بإستخدام الكوريكتور بورقة الامتحان .
  • لا يسمح بإستخدام بأى ألوان داخل ورقة امتحانات نصف العام 2026 الكتابة بقلم جاف ازرق اللون فقط.
  • عدم التأخير والإلتزام بالحضور في لجان امتحانات نصف العام 2026 قبل ميعاد الإمتحان بنصف ساعة .
  • الإلتزام بالهدوء داخل اللجنة ومنع محاولات الغش في لجان امتحانات نصف العام 2026 .
  • إحضار كل طالب أدواته المدرسية الخاصة به ، حيث أنه ممنوع  تبادل الأدوات في لجان امتحانات نصف العام 2026.
مديريات التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات نصف العام 2026 امتحانات

