ناقدة: برومو "صحاب الأرض" حظي على إعجابي.. وهجوم الصحافة الإسرائيلية عليه دعاية قوية

أكدت الناقدة مها متبولي ان برومو مسلسل"صحاب الأرض" من بطولة منة شلبي حاز علي إعجابها ، واصفه اياه بالمختلف.

وتابعت مها متبولي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: الهجوم الذي شنته الصحافة الاسرائيلة علي العمل بمثابة دعاية قوية للمسلسل.

قصة مسلسل صحاب الأرض:

مسلسل صحاب الأرض، يقدم قصة حب تولد في غزة، في قلب العنف والدمار من أحداث مُستوحاة من الواقع، إذ يتحوّل الأمل إلى سلاح أخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.

حيث تدور أحداث العمل حول طبيبة تذهب متطوعة للعمل في مستشفيات غزة، وهناك تقابل رجل فلسطيني يقاوم العدوان.

المسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

وتشارك كيرا في المسلسل مع النجمين منة شلبي وإياد نصّار، إلى جانب مجموعة كبيرة أخرى من النجوم من أنحاء العالم العربي، من بينهم آدم البكري، والممثل الفلسطيني كامل الباشا.