قبل امتحانات نصف العام| ننشر مواصفات أسئلة الدراسات للمرحلة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات امتحانات نصف العام 2026 في مادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة، وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/2026 .
حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ما يلي :
- تكون الورقة الامتحانية وسيلة لقياس مدي تقدم التلاميذ نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة لهذه المرحلة.
- تتضمن الورقة الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية للصفين الأول والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول أربعة أسئلة متنوعة ما بين الموضوعي 30% والمقالي القصير 70% مع تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك.
- في الصف الثالث الإعدادي، تتضمن الورقة الامتحانية 4 أسئلة وتنقسم بين سؤالين في الجغرافيا وسؤالين في التاريخ، لكل سؤال عشر درجات ويحسب (4x 10= 40) وتقسم علي 2 وتكون الدرجة من 20 درجة، وتكون الأسئلة بنسبة 70% مقالية قصيرة و30% موضوعية، وتكون عدد الأسئلة الموضوعية 10 أسئلة والمقالية القصيرة 20 سؤال منهم 15 سؤال جغرافيا و15 تاريخ.
- تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.
- تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.
- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية: المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي تاريخ الامتحان).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية).
- تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمه علمياً، وقنياً.
- المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان كما أن الأرقام - الإحصائيات - التواريخ ليست أهدافاً إختبارية.
- الزمن المخصص للامتحان الصفوف المرحلة الإعدادية (الأول - الثاني - الثالث) ساعتين.
- تتنوع الأسئلة ما بين أسئلة موضوعية بنسبة 30% والاسئلة المقالية القصيرة بنسبة 70%.