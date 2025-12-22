قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
أخبار البلد

قبل امتحانات نصف العام| ننشر مواصفات أسئلة الدراسات للمرحلة الإعدادية

ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات امتحانات نصف العام 2026 في مادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة، وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/2026 .

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ما يلي : 

  • تكون الورقة الامتحانية وسيلة لقياس مدي تقدم التلاميذ نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة لهذه المرحلة.
  •  تتضمن الورقة الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية للصفين الأول والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول أربعة أسئلة متنوعة ما بين الموضوعي 30% والمقالي القصير 70% مع تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك.
  • في الصف الثالث الإعدادي، تتضمن الورقة الامتحانية 4 أسئلة وتنقسم بين سؤالين في الجغرافيا وسؤالين في التاريخ، لكل سؤال عشر درجات ويحسب (4x 10= 40) وتقسم علي 2 وتكون الدرجة من 20 درجة، وتكون الأسئلة بنسبة 70% مقالية قصيرة و30% موضوعية، وتكون عدد الأسئلة الموضوعية 10 أسئلة والمقالية القصيرة 20 سؤال منهم 15 سؤال جغرافيا و15 تاريخ.
  •  تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
  •  تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
  •  تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
  •  تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.
  •  تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.
  •  تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
  •  تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية: المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي تاريخ الامتحان).
  • جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية).
  •  تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمه علمياً، وقنياً.
  •  المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان كما أن الأرقام - الإحصائيات - التواريخ ليست أهدافاً إختبارية.
  • الزمن المخصص للامتحان الصفوف المرحلة الإعدادية (الأول - الثاني - الثالث) ساعتين.
  • تتنوع الأسئلة ما بين أسئلة موضوعية بنسبة 30% والاسئلة المقالية القصيرة بنسبة 70%.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم امتحانات نصف العام 2026 الإعدادية

