جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك

جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف ، تم الإعلان عنه اليوم رسمياً في بيان رسمي بعد اعتماد الجداول من محافظ القاهرة

اعتماد جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة

حيث اعتمد صباح اليوم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف

وتم إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف على الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

إجراءات احترازية في امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة

وبعد إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف ، شدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب ، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

تعقد امتحانات نصف العام 2026 في المستوى الرفيع ، والمواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل يومي السبت ٣ يناير ، والأحد ٤ يناير ٢٠٢٦

يؤدي طلبةوطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة في الفترة من السبت ١٠ يناير حتى الاثنين ١٢ يناير

يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة في الفترة من السبت ١٠ يناير حتى الأربعاء ١٤ يناير

تعقد امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة لصفوف النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من السبت ١٠ يناير حتى الاربعاء ١٤ يناير

تعقد امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٥ يناير حتى الخميس ٢٢ يناير

تعقد امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة لصفوف النقل بالتعليم الفني من السبت ١٠ يناير حتى الخميس ٢٢ يناير

تعقد امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة لصفوف النقل بالتعليم الثانوي وما يعادلها من السبت ١٠ يناير إلى الخميس ١٥ يناير.

اجازة في جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة ستتوقف أيام ٦ ، و٧ ، و٨ يناير ٢٠٢٦ ( خلال أعياد الميلاد ) ويوم الإثنين الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٦ بمناسبة عيد الغطاس