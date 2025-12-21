شكاوى من جداول امتحانات نصف العام بالقليوبية .. ومطالب بالتعديل

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن بعض مديريات التربية والتعليم بدأت في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام 2026 ) لعدد من المراحل التعليمية خلال الأيام الماضية بعدد من المحافظات، وهو ما فتح باب النقاش بين أولياء الأمور حول ترتيب المواد وتوقيت الامتحانات ومدى ملاءمتها للطلاب.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أنها رصدت العديد من الشكاوى من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القليوبية ، مؤكدة أن هناك مطالب بتعديله ليكون هناك فاصل زمني كافي قبل الدراسات والهندسة

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور : مطالب تعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقليوبية ، طالبت بأن يكون يوم الأحد إنجليزي، ويوم الثلاثاء دراسات وهندسةلترك وقت لللمراجعة

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور : أن هناك ايضا شكاوى من جدول امتحانات نصف العام 2026 لرابعة ابتدائي محافظة القليوبية ، حيث اعترض الاهالي على وضع “الرياضيات مع ICT، و”الإنجليزي مع الدراسات"



وناشدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، مديريات التربية والتعليم بمراجعة جداول الامتحانات بما يحقق مصلحة الطلاب، ويراعي الفروق العمرية، وحجم المناهج، والضغط النفسي الواقع على الأبناء خلال فترة الامتحانات.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على ضرورة مراعاة البعد التربوي والنفسي للطلاب ، مشيرة إلى أنه لا يقل أهمية عن الالتزام بالخريطة الزمنية للامتحانات،

كما شددت على أهمية استمرار الحوار بين أولياء الأمور والجهات التعليمية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تخدم العملية التعليمية.

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين



وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أن هناك تعليمات تنص على عدم عقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2026 خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين، أيام ٥ و ٦ و ٧ يناير 2026

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على إحكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026

وأشارت مديريات التربية والتعليم إلى أنه جاري مراجعة خطة توزيع الملاحظين والمراقبين بما يحقق العدالة والكفاءة في امتحانات نصف العام 2026 ، مؤكدةً على الإهتمام بجاهزية المدارس ومقار لجان امتحانات نصف العام 2026 من حيث النظافة والإضاءة والتهوية والأمن.

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية معوقات قد تعترض سير امتحانات نصف العام 2026 ، و التدخل الفوري لحلها ، مؤكدة على صدور تعليمات مشددة بضرورة منع الغش بكافة صوره وتطبيق القوانين واللوائح بكل حزم بجميع لجان امتحانات نصف العام 2026.